Ενδοοικογενειακή βία: Κακοποίησε τη γυναίκα του για 8η φορά και είναι ελεύθερος!

Θα είμαι το επόμενο θύμα γυναικοκτονίας", λέει η 29χρονη σε μία κραυγη αγωνίας. Τι καταγγέλει για την κακοποίηση που δέχτηκε για 8η φορά.



Μία απίστευτη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 38χρονος άντρας καταδικάστηκε για 8η φορά επειδή κακοποίησε την 29χρονη γυναίκα του, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ελεύθερος.

Συγκεκριμένα σήμερα ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για πολλοστή φορά σε φυλάκιση ενός έτους, η οποία όμως και πάλι έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, λόγω της έφεσης που άσκησε.

Η εν διαστάσει σύζυγός του απηύθυνε κραυγή αγωνίας «Θα είμαι το επόμενο θύμα γυναικοκτονίας», λέει.

Η 29χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στις 19 Αυγούστου σε ένα πάρκο ενώ έγιναν ασφαλιστικά μέτρα στον δράστη ώστε να μην την πλησιάζει.

