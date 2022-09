Υγεία - Περιβάλλον

“Προσωπικός Γιατρός” - Μαριόλης: αύξηση 10% για φάρμακα και εξετάσεις σε όποιον δεν εγγραφεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το πέναλτι για όσους δεν εγγραφούν στην νέα υπηρεσία. Τι είπε για τα οφέλη του συστήματος για τους πολίτες και για το ΕΣΥ.

Ο Ανάργυρος Μαριόλης, Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, μίλησε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για το πρόγραμμα «Προσωπικός Γιατρός» και στην σημασία του, επ΄ ευκαιρία της έναρξης εγγραφών στην πλατφόρμα και των πολιτών που διαβιούν σε Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Όπως εξήγησε, «υπάρχει δυνητικό όφελος για τον ασθενή, για τον πολίτη, για το κοινωνικό σύνολο, για το σύστημα υγείας και για την κοινωνία. Ξέρουμε τόσα χρόνια τι σημαίνει που δεν εφαρμόστηκε η πρωτοβάθμια υγεία στην χώρα μας».

«Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί ο ατομικός ιατρικός φάκελος, θα υπάρχει ολοκληρωμένη ενημέρωση και φροντίδα, από έναν καθοδηγητή και σύμβουλο του πολίτη στο σύστημα υγείας, για να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα στον ασθενή και προληπτικά και σε ότι αφορά την καθοδήγηση του ασθενούς για άλλες ειδικότητες ιατρών», εξήγησε ο Ανάρτηρος Μαριόλης.

Ανέφερε πως «υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη εγγραφεί» και επεσήμανε ότι «το πιο σημαντικό, είναι η τήρηση ατομικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη. Θα υπάρχει μια σταθερή διασύνδεση του ασθενή με το σύστημα υγείας».

«Περιμένουμε να αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών και στην Αττική που άνοιξε η πλατφόρμα τώρα, καθώς μεσολάβησε ο Αύγουστος που ήταν μήνας διακοπών», είπε ο κ. Μαριόλης, επισημαίνοντας πως «ουσιαστικά η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα είναι από την Πρωτοχρονιά».

«Όποιος δεν έχει εγγραφεί έως την 1η Οκτωβρίου θα έχει αύξηση 10% στο κόστος για τα φάρμακα και τις εξετάσεις του, θα ζητήσουμε όμως να παραταθεί το αντικίνητρο αυτό, που στόχο έχει να εγγραφούν οι πολίτες στο νέο σύστημα», ανέφερε ο κ. Μαριόλης.





Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)

Αργεντινή - Κίρσνερ: Άνδρας σημάδεψε με όπλο την Αντιπρόεδρο της χώρας (εικόνες)