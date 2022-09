Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Γρίπη: αυξημένα κρούσματα στην Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για την μεγάλη διασπορά για την συγκεκριμένη εποχή. Σε ποιες ηλικιακές ομάδες εντοπίζονται αυξημένα κρούσματα. Επί ποδός τίθενται οι υγειονομικές αρχές.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για την γρίπη και για την καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων εν μέσω θέρους, κυρίως σε νεαρά άτομα, αναφέρει τα εξής:

«Παρά το γεγονός ότι η γρίπη εμφανίζει εποχική διακύμανση, με σταδιακή αύξηση της διασποράς του ιού από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τα περιστατικά της γρίπης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός των κρουσμάτων γρίπης που καταγράφεται είναι μικρός και, κατά κανόνα, αφορά στα σποραδικά κρούσματα του νοσήματος.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης διασποράς κατά την τρέχουσα προ-επιδημική περίοδο σε σχέση με προηγούμενα έτη, κυρίως μεταξύ των ατόμων νεαρής ηλικίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Με δεδομένο ότι στο Νότιο Ημισφαίριο καταγράφηκε πρώιμη έναρξη του επιδημικού κύματος της γρίπης για τη φετινή περίοδο, ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας του νοσήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόληψη της διασποράς του ιού στην κοινότητα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, και τα μέτρα προστασίας, ενώ ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τον πληθυσμό».

