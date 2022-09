Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις - Αυγενάκης: 100 εκατομμύρια τηλεθεατές για την υπερειδική στο ΟΑΚΑ (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Αθλητισμού για τα πολλαπλά οφέλη από την διοργάνωση για την Ελλάδα και την δυναμική του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με αφορμή τις προετοιμασίες για το «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επεσήμανε την σημασία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναφέροντας πως είναι 4ος σε δημοφιλία μεταξύ των φιλάθλων και τόνισε πως υπάρχουν πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την επανένταξη του ελληνικού αγώνα στο καλεντάρι της WRC, μετά από χρόνια απουσίας που οφειλόταν, όπως σημείωσε, σε λανθασμένους χειρισμούς των αρμοδίων προ αρκετών ετών

Ο κ. Αυγενάκης μίλησε για τις 70 συμμετοχές στον φετινό αγώνα, ενώ αναφερόμενος στην υπερειδική διαδρομή, την Πέμπτη, στο ΟΑΚΑ, οι εργασίες διαμόρφωσης του οποίου συνεχίζονται πυρετωδώς, τόνισε πως θα υπάρχουν στο γήπεδο περίπου 60.000 θεατές, όμως από τους διαύλους του WRC θα την δουν 100 εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που καταδεικνύει από μόνο του την σημασία του ράλι και της προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τον Λευτέρη Αυγενάκη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

