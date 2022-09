Κοινωνία

Βασίλης Μάγγος: τρεις αστυνομικοί σε δίκη για τον ξυλοδαρμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν σε ένα μήνα τρεις αστυνομικοί από τον Βόλο στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη εις βάρος του Βασίλη Μάγγου.





Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν σε ένα μήνα τρεις αστυνομικοί από τον Βόλο στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη εις βάρος του Βασίλη Μάγγου.

Ενα μήνα νωρίτερα από τον θάνατό του, είχε προηγηθεί ο ξυλοδαρμός του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου από αστυνομικούς, γιατί συμμετείχε σε διαμαρτυρία κατά συλλήψεων που είχαν γίνει σε επεισόδια έξω από την ΑΓΕΤ.

Η οικογένειά του πιστεύει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών προκειμένου να διαχειριστεί τις συνέπειες της κακοποίησης, και θεωρεί την αστυνομία εν μέρει υπεύθυνη για τον θάνατό του. «Χωρίς να το λέμε ως σχήμα λόγου, πιστεύουμε πως ο Βασίλης πέθανε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του», έχει δηλώσει ο πατέρας του, Γιάννης.

Για τον ξυλοδαρμό είχε διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και με την ολοκλήρωσή της ενημερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο στάλθηκε αντίγραφο της ΕΔΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ελλείψεις στην ΕΔΕ, με βάση και τις μηνυτήριες αναφορές των γονέων του Βασίλη Μάγγου και ζήτησε τη συμπλήρωσή της με πόρισμα που απέστειλε στην Αστυνομική Διεύθυνση την 1η/9/2021. Μέσω των αιτιάσεων που κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη, έγινε νέα εισαγγελική έρευνα , η οποία με την λήψη 26 νέων καταθέσεων, κατέληξε επί της ουσίας στα συμπεράσματα του πρώτου πορίσματος.

Δεν προέκυψαν σύμφωνα με πληροφορίες νεότερα στοιχεία για άσκηση συμπληρωματικών διώξεων κατά των τριών αστυνομικών που θα δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, μέσα από την νέα έκθεση δεν προέκυψαν στοιχεία ώστε να παραπεμφθούν για βασανιστήρια οι τρεις αστυνομικοί, όπως είχε ζητήσει με μηνυτήρια αναφορά η οικογένεια αλλά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επίσης δεν παραπέμπεται ένας τέταρτος αστυνομικός εναντίον του οποίου είχε καταθέσει μήνυση η οικογένεια του παιδιού καθώς δεν προέκυψε συμμετοχή του στον ξυλοδαρμό. Να σημειωθεί πως μετά την έκδοση του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη, που ζήτησε συμπληρωματικό πόρισμα στην ΕΔΕ , η οικογένεια κατέθεσε ονομαστικά μηνύσεις κατά 4 αστυνομικών, εκ των οποίων οι τρεις θα καθίσουν στο εδώλιο.

πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή - Κίρσνερ: Άνδρας σημάδεψε με όπλο την Αντιπρόεδρο της χώρας (εικόνες)

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)