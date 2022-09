Life

“Williamson Pink Star”: το ροζ διαμάντι που αναμένεται να... σπάσει τα ρεκόρ (εικόνες)

Νέο ρεκόρ αναμένεται να επιτευχθεί σε δημοπρασία για το εκθαμβωτικό, σπάνια, ροζ διαμάντι που “βγαίνει στο σφυρί”.

Ένα σπάνιο εκθαμβωτικό ροζ διαμάντι, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's και αναμένεται να ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Με 11,15 καράτια, το «Williamson Pink Star» είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εσωτερικά άψογο, φανταχτερό ροζ διαμάντι που εμφανίστηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Προερχόμενο από ένα ακατέργαστο διαμάντι 32 καρατίων από το ορυχείο Ουίλιαμσον στην Τανζανία, έχει την ιδανική κοπή που αναδεικνύεται η εσωτερική του ομορφιά.

«Τα ροζ διαμάντια είναι εξαιρετικά σπάνια», δήλωσε ο Kristian Spofforth, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του Sotheby's, στο Reuters. Γι αυτό αναμένει πολλές προσφορές για το πετράδι σε αυτόνομη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου στο Χονγκ Κονγκ.

«Είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας και γενικότερα στην πανδημία το ενδιαφέρον για αυτό το σπάνιο λίθο δεν σταμάτησε να υπάρχει και νομίζω ότι θα έχει πολλούς πλειοδότες», δήλωσε.

Πριν από τη δημοπρασία, το «Williamson Pink Star» θα περιοδεύσει στο Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊπέι πριν φτάσει στο Χονγκ Κονγκ.

