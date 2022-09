Κόσμος

Οδηγός ταξί λήστεψε ηλικιωμένη και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο (βίντεο)

Η ίδια προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει με το… μπαστούνι της. Ποιος βοήθησε την ηλικιωμένη γυναίκα.



Ένας οδηγός ταξί πέταξε έξω από το αυτοκίνητο του μια 78χρονη γυναίκα, αφού πρώτα της έκλεψε το κινητό και τα χρήματα της.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη με έναν άνδρα, οδηγό ταξί να τραβά τη γυναίκα από το πίσω κάθισμα και να κλείνει την πόρτα του αυτοκινήτου, καθώς εκείνη έχει πέσει στο δρόμο, προσπαθώντας να σωθεί, χτυπώντας τον οδηγό με το μπαστούνι της.

Η γυναίκα είχε κλείσει την υπηρεσία ταξί Access-A-Ride για να την πάει σε ένα ραντεβού φυσικοθεραπείας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ. Χτύπησε το συναγερμό αφού παρατήρησε ότι ο οδηγός πέρασε από το σημείο αποβίβασης και ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε να την αφήσει να βγει από το όχημα.

Οι δυο τους τσακώθηκαν και ο οδηγός την πέταξε έξω από το αμάξι αφού την έκλεψε.

Για καλή της τύχη, ένας περαστικός προσπάθησε να παρέμβει, αφού είδε το φρικιαστικό περιστατικό. Ο άνδρας πήρε πίσω το κινητό της 78χρονης, με τον οδηγό να ξεφεύγει.

«Είμαι μια κυρία 78 ετών και με πέταξε έξω από το αμάξι, μου πήρε τα χρήματα, μου πήρε το τηλέφωνό μου», είπε σε όλους τους περαστικούς η άτυχη κυρία.

