ΝΔ: Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αποκαλεί “Τουρκική” την μειονότητα στην Θράκη

Θύελλα αντιδράσεων απο την συμπολίτευση για όσα αναφέρει σε ανάρτη του ο Μπουρχάν Μπαράν.

Να πάρει άμεσα θέση το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με την ανάρτηση του βουλευτή του κόμματος Μπουρχάν Μπαράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλούσε το πρωί της Παρασκευής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής Σερρών του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μπαράν αναφερόμενος στις εκλογές για τον νέο μουφτή της Ξάνθης κάνει λόγο για «τουρκική μειονότητα» στην περιοχή και όχι για μουσουλμανική.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, παραθέτοντας και την ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γράφει: «Ο Έλληνας μουσουλμάνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν αποκαλεί τη μειονότητα τουρκική και την καλεί να συμμετάσχει στις εκλογές για το νέο ψευδομουφτή Ξάνθης, δηλαδή αυτόν που δεν αναγνωρίζει η πολιτεία. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να πάρει θέση: Σέβεται ή όχι την ελληνική νομοθεσία;».

Ο Έλληνας μουσουλμάνος βουλευτής του @pasok Μπουρχάν Μπαράν αποκαλεί τη μειονότητα τουρκική και την καλεί να συμμετάσχει στις εκλογές για το νέο ψευδομουφτή Ξάνθης, δηλ. αυτόν που δεν αναγνωρίζει η πολιτεία. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να πάρει θέση: σέβεται ή όχι την ελληνική νομοθεσία; pic.twitter.com/dF03wPeOG5 — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) September 2, 2022

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει τα εξής:

«Ο Mουσουλμάνος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη Μπουρχάν Μπαράν σε δημόσια ανάρτησή του, δηλώνει μέλος της «Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», ανακοινώνει τους υποψήφιους ψευδομουφτήδες και καλεί τους Έλληνες μουσουλμάνους να προσέλθουν στις «εκλογές» στις 9/9. Επιπλέον, δηλώνει ευθαρσώς ότι θα σταθεί στο πλευρό εκείνου που θα εκλεγεί! Είναι ντροπή Έλληνας βουλευτής να αποκαλεί ουσιαστικά τη μειονότητα «τουρκική» και να παρακινεί τους μουσουλμάνους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές για το νέο ψευδομουφτή Ξάνθης, δηλαδή αυτόν που δεν αναγνωρίζει η πολιτεία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση: Γιατί κρατάει βουλευτή που αναγνωρίζει τη μειονότητα ως «τουρκική»; Στο ΠΑΣΟΚ σέβονται ή όχι την ελληνική νομοθεσία; Σέβονται ή όχι τη νόμιμη διαδικασία εκλογής μουφτή, την οποία ψήφισε πριν λίγες εβδομάδες η Βουλή;».

Ο κ. Μπουράν είχε και πάλι βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, πριν απο λίγους μήνες, καθώς έντονες αντιδράσεις και σχόλια προκάλεσε η παρουσία του, σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης, παρόντος του Τούρκου προξένου και με φόντο την τουρκική σημαία, η οποία αναρτήθηκε στο χώρο της εκδήλωσης.

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον κ. Μπαράν.ή από το ΠΑΣΟΚ.

