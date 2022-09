Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Έκρηξη στα κρούσματα - “Συναγερμός” του ΕΟΔΥ για τα κουνούπια

Για καταγραφή αυξημένου αριθμού περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου κάνει λόγο ο ΕΔΟΥ, καλώντας τους πολίτες να πρφυλαχθούν από τα κουνούπια.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, λίγη ώρα μετά την εκδήλωση ανησυχίας για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης εν μέσω θέρους, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ενημερώσεων, ο ΕΟΔΥ συστήνει εκ νέου να λαμβάνετε με ιδιαίτερη συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Την περίοδο 2022, έως τις 31/08/2022, έχουν διαγνωσθεί συνολικά 146 περιστατικά λοίμωξης από τον ιό Δυτικού του Νείλου στη χώρα, εκ των οποίων τα 134 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εννέα (9) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τρία (3) περιστατικά είναι υπό διερεύνηση.

Η τρέχουσα περίοδος 2022 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα του ιού, με καταγραφή αυξημένου αριθμού περιστατικών στις ανωτέρω περιοχές. Καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εποχικής έξαρσης του ιού, κατά το προσεχές διάστημα αναμένονται και άλλα περιστατικά στη χώρα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως εκ τούτου, συστήνεται η σχολαστική τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, στις ευρύτερες περιοχές όπου καταγράφονται περιστατικά κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά και σε όλη την επικράτεια (δεδομένης της απρόβλεπτης κυκλοφορίας του ιού):

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος, σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Ειδικά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από κουνούπια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Όπως σε κάθε περίοδο μετάδοσης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης, σε τοπικό επίπεδο».

Ο ΕΟΔΥ στις 30 Αυγούστου είχε ανακοινώσει 123 κρούσματα, γεγονός που σημαίνει πως μέσα σε λίγες ώρες επιβεβαιώθηκαν 13 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

