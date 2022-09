Life

Mad Clip: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το γάμο της μάνατζέρ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τράπερ ήταν στον γάμο της μάνατζέρ του πριν το μοιραίο δυστύχημα που του στοίχισε τη ζωή και σκόρπισε τη θλίψη στον καλλλιτεχνικό κόσμο.



Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα που ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε δέντρο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην παραλιακή.

Ο τράπερ βρισκόταν στον γάμο της μάνατζέρ του, Λίας Παπαδόπουλου με τον επίσης στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μπενιουδάκη. Μάλιστα, το τραγούδι εισόδου του ζευγαριού στον χώρο της δεξίωσης ήταν ερμηνευμένο από τον ίδιο.

Τα τελευταία λόγια στον γαμπρό ήταν να προσέχει τη νύφη που την έχει ως τη μικρή του αδελφή.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 2/9, η μάνατζέρ του δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από τη βραδιά πριν το μοιραίο τροχαίο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τουρκία : Στις ρητορικές ακρότητες απαντάμε με το διεθνές δίκαιο

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ