Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιδανικό ξεκίνημα, η ρομαντική συνέχεια και η ανατρεπτική κατάληξη, συνθέτουν την εικόνα του τριημέρου. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Αυτό το τριήμερο δε θα μπορούσε να έχει καλύτερο ξεκίνημα, καθώς όχι μόνο γιατί συμπίπτει με την Παρασκευή, που κατ’ εξοχήν είναι η μέρα που ανεβάζει τη διάθεση, αλλά επειδή μας προσφέρει διασκέδαση, καλοπέραση, δώρα, καλές αγορές, ευχάριστες εκπλήξεις, ευκαιρίες για καινούργιες γνωριμίες κι εύνοια τόσο στα ερωτικά, όσο και τα οικονομικά μας. Μας προτρέπει να ξεχάσουμε καημούς και βάσανα, να περάσουμε όμορφες στιγμές με φίλους κι αγαπημένα πρόσωπα, να γελάσουμε, κυρίως να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, να την απολαμβάνουμε. Και μόνο το γεγονός ότι ξεκινά το καλοκαίρι είναι αρκετό από μόνο του για να μας ξεσηκώσει συναισθηματικά, να μας γεμίσει ενθουσιασμό και ελπίδα για το αύριο. Από την άλλη, θέλουμε να χαρούμε τον έρωτα, να αναζωογονηθούμε, να ζήσουμε ωραίες εμπειρίες, χωρίς δράματα και κλάματα, περιορισμούς και δεσμεύεις κι εφ’ όσον η τύχη είναι με το μέρος μας, μπορεί να πέσουμε πάνω στο κατάλληλο πρόσωπο που θα μας προσφέρει όσα ζητάμε κι ακόμα παραπάνω.

Το Σάββατο, οι τόνοι πέφτουν, όμως το θετικό κλίμα συνεχίζει να υπάρχει, εμπλουτισμένο με αρκετές δόσεις ρομαντισμού και ευαισθησίας. Είναι η ιδανική μέρα για να ξεκουραστούμε, να απωθήσουμε από τη μνήμη μας και την καρδιά μας οποιαδήποτε δυσάρεστη εμπειρία και συναίσθημα και να επικεντρωθούμε μόνο στα καλά. Τα πάντα γύρω μας θα αποκτήσουν ιδιαίτερο νόημα, χρώμα και άρωμα, από τους ανθρώπους, μέχρι το περιβάλλον και τη φύση, ενώ θα είναι πιο εύκολο να απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα και να ονειροπολήσουμε. Θα πλάθουμε συνεχώς σενάρια με τη φαντασία μας, θα βγάλουμε τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες, θα γεμίσουμε ηρεμία, αγάπη και διάθεση για να προσφέρουμε και να κάνουμε τους άλλους ανθρώπους χαρούμενους. Από την άλλη, η μέρα είναι η επιτομή του ερωτικού παραμυθιού, αφού όλα τα βλέπουμε ωραιοποιημένα, ιδανικά, εφικτά και είμαστε σίγουροι ότι αν ποθήσουμε κάτι πολύ, θα το αποκτήσουμε και θα έχουμε το ευτυχισμένο τέλος που ονειρευόμαστε.

Η Κυριακή, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες μέρες, έρχεται φουριόζα να μας ξεσηκώσει, να μας ξεβολέψει και να βγάλει εκτός ρουτίνας και προγράμματος, είτε με το καλό είτε με το… ζόρι. Η διάθεση ορισμένων να κάνουν κάτι διαφορετικό και ασυνήθιστο για να αλλάξουν τη ζωή τους θα είναι έντονη, το ίδιο όμως κι οι αντιδράσεις κάποιων άλλων, που θα αναστατωθούν από μια ξαφνική ανατροπή σχεδίων. Γενικά, υπάρχει μια τάση για αυτονομία ή επανάσταση, μια ροπή προς την απελευθέρωση από συνήθειες, από το παρελθόν και οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης, που όμως μπορεί να γεννήσει προκλητικές, προβοκατόρικες ή εκκεντρικές συμπεριφορές. Ο έρωτας ίσως κάνει απρόσμενα την εμφάνισή του και μάλιστα για πρόσωπα που είναι μακριά από τα συνηθισμένα μας πρότυπα, ξεχωριστά, με αρκετές ανησυχίες, ανακατεύοντας την τράπουλα και δημιουργώντας καινούργια δεδομένα, υπενθυμίζοντάς μας για ακόμα μια φορά ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα απίθανο ή στάνταρ.

ΚΡΙΟΣ

Το τριήμερο ξεκινά με τις καλύτερες προδιαγραφές για να περάσετε όμορφα, ενώ δεν αποκλείεται να πάρετε κάποια χρήματα που περιμένατε καιρό ή να έχετε ένα απρόσμενο κέρδος, το οποίο θα σας βοηθήσει να αλλάξετε διάφορα στο σπίτι σας, να κάνετε μια αγορά ή να ενισχύσετε την οικογένειά σας. Γενικά, θα είστε πιο κοντά στους δικούς σας ανθρώπους, ενώ κυρίως το Σάββατο, δε θα έχετε τόσο διάθεση να βγείτε αλλά να μείνετε μαζί τους, να χαλαρώσετε και να ξεχάσετε ό,τι σας απασχολεί. Αντίθετα, η Κυριακή σας καλεί να το ρίξετε έξω, να διασκεδάσετε με την παρέα σας, ενώ δεν αποκλείεται και μια νέα, απρόσμενη γνωριμία που θα δώσει στην ερωτική σας ζωή άλλη διάσταση.

ΤΑΥΡΟΣ

Μια ευχάριστη είδηση ή εξέλιξη σε προσωπική σας υπόθεση την Παρασκευή θα σας κάνει αρκετά χαρούμενους, τόσο που το μόνο που το μόνο που θα σκέφτεστε είναι το πότε θα βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους για να μοιραστείτε τη χαρά σας. Επίσης, ίσως λάβετε ένα δώρο, σας κάνουν μια όμορφη έκπληξη ή εισβάλλει ο έρωτας στη ζωή σας. Μια επιπολαιότητα, που το Σάββατο ίσως γίνει και αδιαφορία, για κάποια πρακτικά θέματα της καθημερινότητας δε φαίνεται να σας στοιχίζει. Είναι δε, πιθανό να τα παρατήσετε όλα και να φύγετε εκτός πόλης για να αλλάξετε παραστάσεις, είτε μόνοι είτε με τον άνθρωπό σας. Η Κυριακή, ωστόσο, σας θέλει στις επάλξεις κι έτοιμους να αντεπεξέλθετε σε διάφορες προκλήσεις της δουλειάς ή τις οικογένειάς σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Την Παρασκευή ίσως παρουσιαστεί μια ευκαιρία από το πουθενά, μέσω μιας πρότασης ή θετικής εξέλιξης στη δουλειά σας που, αν την εκμεταλλευτείτε σωστά, μόνο κέρδη θα έχετε. Από την άλλη, μπορεί να ξεχάσετε προγράμματα και κανόνες και το ρίξετε στις γευστικές αλλά και ερωτικές απολαύσεις. Ωστόσο, προσέξτε και μην ξεφεύγετε πολύ από το μέτρο. Το Σάββατο, όσο εύκολο είναι να εξαπατήσετε, άλλο τόσο είναι και να εξαπατηθείτε γι’ αυτό μην υποτιμάτε κανένα πρόσωπο και μη βγάζετε συμπεράσματα γιατί άλλο σας παρουσιάζεται κι άλλο είναι. Την Κυριακή, στα καλά του καθουμένου μπορεί να κάνετε εξόρμηση σε κοντινό προορισμό, ενώ είναι πιθανή και η επίσκεψή σας σε συγγενείς σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τόσο η Παρασκευή, όσο και το Σάββατο επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις στα προσωπικά σας θέματα. Η τύχη θα σας συντροφεύει σε ό,τι κι αν επιχειρήσετε, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε της συνθήκες της ζωής σας αλλά και να κάνετε πραγματικότητα μια επιθυμία σας. Το σίγουρο είναι ότι θα είστε αισιόδοξοι, ευχάριστοι και θα έχετε επιτυχίες και στον ερωτικό τομέα. Μάλιστα ένα πρόσωπο θα σας φανεί ότι είναι αυτό που ψάχνατε καιρό και… ίσως είναι όντως. Μέσα σε όλο το θετικό κλίμα που επικρατεί, είναι πιθανό να παρασυρθείτε και να ξοδέψετε κάποια επιπλέον χρήματα, κάτι που την Κυριακή θα σας δημιουργήσει μια έντονη ανησυχία για το άμεσο μέλλον, όμως να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

ΛΕΩΝ

Την Παρασκευή, το κέφι, η ζωντάνια και η αισιοδοξία σας θα ξεχειλίζουν, παρασύροντας και τους ανθρώπους που είναι κοντά σας να χαρούν τη ζωή και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή της, σαν μοναδική. Επαγγελματικά δε, μια επιτυχία ή μια πρόταση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολλές προοπτικές θα σας ξεσηκώσει. Το Σάββατο, οι ρυθμοί σας θα πέσουν. Θα θέλετε να χαλαρώσετε, να απολαύσετε ιδιαίτερες στιγμές στην αγκαλιά του ανθρώπου σας, ενώ αν είστε μόνοι, μπορεί να ζήσετε μια σύγχρονη εκδοχή ενός παραμυθιού. Η Κυριακή όμως θα σας βγάλει κάπως απότομα από τη νιρβάνα σας και θα χαλάσει την καλή σας διάθεση, καθώς είναι πιθανή μια ένταση στη σχέση σας ή με έναν συνεργάτη σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Την Παρασκευή θα συνειδητοποιήσετε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ δουλεύετε, τις ικανότητες ή τον σωστό χαρακτήρα σας, μπορεί να φτάσετε στην πηγή και να μην πιείτε νερό, αν δεν έχετε τύχη ή μέσο. Γι’ αυτό κοινωνικοποιηθείτε, γνωριστείτε μέσω φίλων και γνωστών και διευρύνετε τον κύκλο σας. Το Σάββατο, θα δείτε τα πράγματα πιο χαλαρά και ίσως δε δώσετε περισσότερη σημασία σε μια συμπεριφορά του συντρόφου σας, που αρχικά θα σας υποψιάσει, για να μη χαλάσετε την όμορφη ατμόσφαιρα. Αλλά αργότερα που θα το ξανασκεφτείτε μπορεί να κάνετε διάφορα σενάρια. Αν είστε μόνοι, ενδέχεται ένα πρόσωπο να σας παραπλανήσει. Την Κυριακή μια ξαφνική ενόχληση στην υγεία σας θα σας κρατήσει για λίγο εκτός δράσης, αλλά γρήγορα θα επανέλθετε.

ΖΥΓΟΣ

Η ευκαιρία για να πραγματοποιήσετε έναν προσωπικό ή επαγγελματικό σας στόχο μπορεί να εμφανιστεί την Παρασκευή, γι’ αυτό αρπάξτε την, χωρίς να το σκεφτείτε. Η τύχη είναι με το μέρος σας και στα ερωτικά σας και σας προστατεύει, οπότε μη φοβάστε ότι θα κάνετε λάθος επιλογή. Ακόμα όμως κι αν δεν έχει την επιθυμητή κατάληξη, θα περάσετε όμορφα. Το Σάββατο, μπορεί να μπλεχτείτε άθελά σας σε μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά, γι’ αυτό αντισταθείτε στον πειρασμό που βέβαια δε θα είναι εύκολο. Η Κυριακή από την άλλη θα έχει σκαμπανεβάσματα, καθώς είναι πιθανή μια κόντρα με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο αλλά και η απρόσμενη γνωριμία με ένα άλλο που μπορεί να έχει απρόσμενα θετική εξέλιξη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η Παρασκευή στρώνει το έδαφος για να πατήσετε και να απογειωθείτε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, αφού η τύχη θα κάνει άλλη μια φορά θεαματική εμφάνιση με ευχάριστες εξελίξεις, ειδήσεις ή μια πληροφορία χρυσάφι που θα την εκμεταλλευτείτε πλήρως, ενώ μια γνωριμία που θα σας ενθουσιάσει είναι πολύ πιθανή και μάλιστα έχει και καλές προοπτικές για να δημιουργηθεί σχέση. Το ερωτικό στοιχείο θα γίνει πιο έντονο το Σάββατο και μπορεί να παρασυρθείτε συναισθηματικά και να βγάλετε ένα πιο γλυκό και ρομαντικό πρόσωπο. Αν είστε σε σχέση, δε, μπορεί να κάνετε μια έξοδο μόνο με το ταίρι σας για να ξαναθυμηθείτε τις παλιές, όμορφες στιγμές σας σαν ζευγάρι. Την Κυριακή ωστόσο θα αναστατωθείτε από ένα οικογενειακό θέμα ή μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση στο σπίτι.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Την Παρασκευή εκτός από την ανεβασμένη σας ψυχολογία, θα έχετε και καλά νέα που θα έρθουν από την εργασία σας. Δεν αποκλείεται να πάρετε μια αύξηση ή προαγωγή ή ένα δώρο, ενώ δεν αποκλείεται να τα βρείτε και με έναν συνάδελφό σας που είχατε απομακρυνθεί. Ωστόσο, το Σάββατο, καλό θα ήταν να είστε πιο επιφυλακτικοί γιατί κάποια οικογενειακά θέματα ίσως σας παρουσιαστούν πιο διογκωμένα, ποντάροντας στις ευαισθησίες σας, προκειμένου να σας αποτρέψουν ή να σας προτρέψουν να κάνετε κάτι. Την Κυριακή θα έρθετε σε επαφή με αρκετά και διαφορετικά άτομα, ενώ είναι πιθανό μετά από μια συζήτηση που θα κάνετε να σας αλλάξει τελείως η οπτική που είχατε για ένα άτομο ή μια κατάσταση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το τριήμερο αρχίζει με τους καλύτερους οιωνούς για σας και από την Παρασκευή ακόμα θα δείτε θετικές αλλαγές, τόσο στη σχέση σας, με τον άνθρωπό σας να θέλει να προσφέρει το παραπάνω, όσο και στα επαγγελματικά σας, καθώς δεν αποκλείεται να προχωρήσετε σε μια επωφελή συνεργασία ή να αρχίσει να αποδίδει μια υπάρχουσα και να ανταμειφθούν οι κόποι και η υπομονή σας. Αν είστε μόνοι, οι κατακτήσεις σας θα αυξηθούν και ένα ειδύλλιο είναι πιθανό να προκύψει. Το Σάββατο, θα είστε ήρεμοι, κεφάτοι και θα περάσετε όμορφα με τα πρόσωπα του στενού σας περιβάλλοντος. Ερωτικά όμως μην τρέφετε μεγάλες προσδοκίες. Πάρτε κάθε μέρα ξεχωριστά. Την Κυριακή, οι ανάγκες σας φαίνεται να σας τρελαίνουν κι ίσως σας σπρώξουν σε μια απροσδόκητη ενέργεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Την Παρασκευή θα είστε μέσα στον ενθουσιασμό καθώς μια επαγγελματική επιλογή σας θα αποδειχθεί σωστή ή θα εμφανιστεί μια νέα προοπτική πολλά υποσχόμενη, από τη οποία εκτός από υλικά οφέλη, μπορεί να σας δίνει και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ώστε να πραγματοποιήσετε κάποιες ιδέες σας. Αρκεί βέβαια να μην σταθείτε μόνο στα λόγια, αλλά να επιδιώξετε δεσμεύσεις. Το Σάββατο, θα σβήσετε από το μυαλό σας ό,τι σας απασχολεί και θα ριχτείτε στη μάχη της διασκέδασης και της καλοπέρασης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να ικανοποιήσετε και μια κρυφή σας επιθυμία. Την Κυριακή δε θα είστε ήρεμοι και χαλαροί. Πιθανόν να νιώσετε ότι πνίγεστε και να θέλετε να απελευθερωθείτε, να αλλάξετε τη ζωή σας, να βάλετε μια διαφορετική πινελιά και κανείς δε μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο σας.

ΙΧΘΥΣ

Παρότι οι προσδοκίες σας φαίνονται υψηλές, μη διστάσετε να ζητήσετε ό,τι επιθυμείτε γιατί με την εύνοια που έχετε την Παρασκευή το πιο πιθανό είναι να το πάρετε. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σας προταθεί μια δουλειά που θα σας εκφράζει περισσότερο και θα σας κάνει πιο δημιουργικούς. Το Σάββατο, η εύνοια συνεχίζεται και στον ερωτικό τομέα, αφού σε μια βραδινή έξοδο με την παρέα σας μπορεί να συμπέσουν οι δρόμοι σας με ένα πρόσωπο που θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά σας. Αν είστε σε σχέση, φιλιά, χάδια και αγκαλιές συνθέτουν ένα ρομαντικό σκηνικό για σας και το ταίρι σας. Την Κυριακή θα περιορίσετε τις επαφές σας, ίσως και να εξαφανιστείτε τελείως για να χαλαρώσετε και να επανακτήσετε τις δυνάμεις σας.

Πηγή: glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ - Γρίπη: αυξημένα κρούσματα στην Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι

“Προσωπικός Γιατρός” - Μαριόλης: αύξηση 10% για φάρμακα και εξετάσεις σε όποιον δεν εγγραφεί

Κωνσταντία Δημογλίδου: Η νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας