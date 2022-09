Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία μέσα το ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις το Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα δεν καμιά αξία μέσα στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι «μόνο όσο η Τουρκία είναι ισχυρή είναι ισχυρό και το ΝΑΤΟ».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από την προσευχή της Παρασκευής στο τζαμί, ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη διέγραψε την ανάρτησή του τις 30 Αυγούστου.

«Το ΝΑΤΟ έκανε ελιγμό, όπως κάνει πάντα. Με τον ελιγμό αυτό διαγράφησαν και αυτά. Με την Τουρκία μαζί αποτελεί (το ΝΑΤΟ) μία ξεχωριστή δύναμη. Αυτό είναι άλλωστε δεδομένο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ενοχλημένη ή ότι η Ελλάδα μεταφέρει μία αρνητική προσέγγιση στο ΝΑΤΟ δεν αποδυναμώνει τις σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ. Γιατί ένα ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία είναι αδιανόητο. Έτσι κι αλλιώς, η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία μέσα στο ΝΑΤΟ. Όσο υπάρχει Τουρκία, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό, όσο δεν υπάρχει Τουρκία, το ΝΑΤΟ δεν είναι ισχυρό», δήλωσε Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ - Γρίπη: αυξημένα κρούσματα στην Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι

Θεσσαλονίκη: “Άνοιξαν” οι ουρανοί - Μετ' εμποδίων η κίνηση στους δρόμους (βίντεο)



“Προσωπικός Γιατρός” - Μαριόλης: αύξηση 10% για φάρμακα και εξετάσεις σε όποιον δεν εγγραφεί