Φωτιά στο Γραμματικό

Κινητοποιήθηκαν και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Γραμματικού στην Αττική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην κορυφογραμμή ενός λόφου κοντά σε κατασκήνωση, στην οποία ωστόσο δεν βρίσκονταν μέσα παιδιά παρά μόνο προσωπικό ασφαλείας.

