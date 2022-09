Πολιτισμός

Make-A-Wish: Μήνας Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Εκστρατεία με προσωπικές ιστορίες 6 οικογενειών ευχής και βασικό σύνθημα “Αποδυναμώνουμε τον φόβο. Δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή”.

Με προσωπικές ιστορίες 6 οικογενειών ευχής, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) τιμά τον «χρυσό» μήνα. Οι γονείς μάς εξιστορούν τα γεγονότα και αποκαλύπτουν, τόσο τα συμπτώματα που εμφάνισαν τα παιδιά τους, όσο και τα συναισθήματα στο άκουσμα της διάγνωσης του καρκίνου. Από τις μαρτυρίες δεν θα μπορούσε να λείπει και η συμβολή της εκπλήρωσης της ευχής στην ψυχολογία των παιδιών.

Μέσα από τα βίντεο των μαρτυριών, διαπιστώνεται η σημασία της έγκαιρης προσφυγής στον παιδίατρο ή στο νοσοκομείο. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι συνηθισμένα, κοινά με άλλα πιο συχνά και καθημερινά παιδιατρικά προβλήματα και μπορεί να αρχικά να ξεγελάσουν. Κάποια πρώτα δείγματα μπορεί να είναι κατά περίπτωση πυρετός, αδυναμία, καταβολή, διάχυτοι πόνοι στα οστά, πονοκέφαλος και αστάθεια στη βάδιση, έντονος πόνος, διόγκωση και ευαισθησία σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Φόβος, θυμός, απόγνωση, θλίψη και πανικός είναι τα πρώτα συναισθήματα που κατακλύζουν τους γονείς στην πρώτη ανακοίνωση της ασθένειας, ενώ περιγράφουν την εκπλήρωση της ευχής των παιδιών τους ως «τόνους χαράς», αλλαγή ζωής, ευλογία, ευγνωμοσύνη και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. «Μια ημέρα γιορτής» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Το 2021, 7 στα 10 παιδιά που εκπληρώθηκε η ευχής τους, έπασχαν από καρκίνο.

Η εμπειρία της εκπλήρωσης της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ψυχικής του υγείας, θωρακίζοντας έτσι την προσπάθειά του να γίνει καλά.

Ελάτε να αποδυναμώσουμε μαζί τον φόβο και την αβεβαιότητα, δίνοντας δύναμη στην ευχή με μία δωρεά στο www.makeawish.gr

Λίγα λόγια για το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3- 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Μια ευχή δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω. Είναι το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται κάθε παιδί που νοσεί. Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και ο οργανισμός δεσμεύεται να εκπληρώνει την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήρια. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) λειτουργεί από το 1996 στη χώρα μας και είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish. Από το 1996 που ιδρύθηκε σύντομα θα έχει εκπληρώσει 3.000 ευχές παιδιών, 173 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν το 2022.

