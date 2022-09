Αφγανιστάν: Φονική έκρηξη σε τέμενος (βίντεο)

Κόσμος

Πολύνεκρη επίθεση σε τέμενος στο δυτικό Αφγανιστάν. Τα πρώτα στοιχεία για την έκρηξη.

Έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα έξω από ένα τέμενος στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι περιλαμβανομένου ενός προβεβλημένου ιερωμένου που πρόσκειται στους Ταλιμπάν σε αυτό που σύμφωνα με τις αρχές ήταν μια επίθεση.

"Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν", δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Αμπντούλ Νάφι Τακόρ, στο Reuters.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, ο Μαχμούντ Ρασόλι, δήλωσε πως ο Μουτζίμπ Ραχμάν Ανσάρι --ο ιερωμένος-- ήταν μεταξύ των νεκρών μαζί με κάποιους από τους σωματοφύλακές του και αμάχους, καθώς βρίσκονταν καθ'οδόν προς το τέμενος για τις προσευχές της Παρασκευής.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, εξέφρασε μέσω Twitter "θερμά συλλυπητήρια" για τον θάνατο του Ανσάρι και τόνισε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν.

Ο Μουτζίμπ Ραχμάν Ανσάρι είχε μιλήσει πολύ θετικά για τους Ταλιμπάν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χιλιάδων λόγιων και πρεσβύτερων που είχε διοργανώσει το κίνημα στα τέλη Ιουνίου και είχε καταδικάσει όσους ήταν εναντίον τους.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι έχουν βελτιώσει την ασφάλεια στη χώρα από τότε που κατέλαβαν την εξουσία πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις, κάποιες εκ των οποίων είχαν στόχο τεμένη γεμάτα κόσμο στη διάρκεια της προσευχής.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον αυξανόμενο αριθμό των επιθέσεων και για κάποιες από αυτές την ευθύνη έχει αναλάβει ένας τοπικός βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την έκρηξη.

