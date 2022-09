Αθλητικά

Eurobasket: Η Ουκρανία με το…δεξί το Ηνωμένο Βασίλειο

Επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας η Ουκρανία, που αγωνίζεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Με ηγέτες τους δύο ΝΒΑερ, Σβιάτοσλαβ Μιχάλιουκ και Άλεξ Λεν, η Ουκρανία μπήκε με το... δεξί στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, αυτού της εθνικής Ελλάδας, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» στο Μιλάνο, επικρατώντας, με 90-61, της Μεγάλης Βρετανίας. Ο σούτινγκ γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς Σβιάτοσλαβ Μιχάλιουκ σημείωσε 17 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο σέντερ των Σακραμέντο Κινγκς Άλεξ Λεν είχε συγκομιδή 13 πόντους και 6 ριμπάουντ για την ομάδα του Άιναρς Μπαγκάτσκις. Διψήφιοι ήταν και οι Σιντόροφ (10π.), Μπλίζνιουκ (10π.) για τους Ουκρανούς που έδωσαν μία χαρά στους συμπατριώτες τους που βιώνουν δύσκολες στιγμές από τον περασμένο Φεβρουάριο μετά τη ρωσική εισβολή.

Η αμυντική λειτουργία της Ουκρανίας έκανε τη διαφορά, την ώρα που οι Βρετανοί είχαν... τραγικά ποσοστά ευστοχίας στα σουτ δύο πόντων (13/44, 30%) και έκαναν 20 λάθη. Μόνο στο ά μέρος ήταν ανταγωνιστική η Βρετανία με διασωθέντες τον πόιντ γκαρντ των Λόντον Λάιονς Λιουκ Νέλσον (16π.), τον σέντερ της Νταρουσάφακα Γκάμπριελ Ολασένι (10π., 9ρ.) και τον Μάιλς Χέσον (10π., 5ρ.).

Τον αγώνα στο Mediolanum Forum παρακολούθησε και ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν.

Αύριο, Σάββατο (3/9), η Μεγάλη Βρετανία έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Κροατία, στις 15:15, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει την Εσθονία, στις 18:00, όταν και θα επιδιώξει να «ζευγαρώσει» τις νίκες της.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-32, 66-44, 90-61

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Άιναρς Μπαγκάτσκις): Μπλίζνιουκ 10, Μπομπρόφ 7 (1), Λεν 13 (1), Λουκάσοφ 8 (1), Μιχάλιουκ 17 (5), Χερούν 5, Πουστόβι 8, Σάνον 6 (1), Σκαπίντσεφ, Σιντόροφ 10 (1), Τκατσένκο, Ζότοφ 6 (2)

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Νέιθαν Ρέινκινγκ): Χέσον 10 (2), Νέλσον 16 (4), Ολασένι 10, Σοκό 8, Βαν Όστρουμ 2, Άντερσον 3 (1), Μπίγκμπι-Ουίλιαμς 4, Κλαρκ 3 (1), Λοτίερ-Ογκουνλέγιε, Μόκφορντ, Ουίτλ 3 (1), Γουίλαν 2.

