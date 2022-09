Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

«Καμπάνα» σε πρατήρια υγρών καυσίμων μετά από ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς.



Πρόστιμα 10.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αττική και Σκόπελο για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική και τη Σκόπελο (5.000 ευρώ στο καθένα) καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021) όσον αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

