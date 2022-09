Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Δεν θα παραστεί σε εκδήλωση στη Σκωτία

Απούσα από ακόμα μία εκδήλωση θα είναι η βασίλισσα Ελισάβετ, αυξάνοντας τους φόβους για την κατάσταση της υγείας της.

Η 96χρονη βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα παραστεί στους Αγώνες των Χάιλαντς -τους δημοφιλέστερους αγώνες της Σκωτίας-- αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως είπε σήμερα μια πηγή των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τι θα είναι πιο βολικό για την ίδια και ότι ο διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Κάρολος, θα παραστεί όπως είναι προγραμματισμένο.

Στη διοργάνωση στην πόλη Μπρέμαρ, που βρίσκεται 96,5 χιλιόμετρα δυτικά του Αμπερντίν, η οποία με κάποια μορφή τελείται εδώ και 900 χρόνια, παρευρίσκονταν πάντα ο βασιλιάς ή η βασίλισσα και μέλη της βασιλικής οικογένειας από το 1848, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε ότι η βασίλισσα θα ορκίσει τον νέο πρωθυπουργό της χώρας στο Κάστρο του Μπαλμόραλ της Σκωτίας αντί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο εξαιτίας ζητημάτων κινητικότητας.

