Πισπιρίγκου: Πολύωρες οι καταθέσεις Καρακούκη – Καλόγρηα

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των δύο ιατροδικαστών. Οι αναφορές τους για «βίαιο μηχανισμό θανάτου» της Μαλένας και της Ίριδας.

Τις καταθέσεις των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα που υπογράφουν το πόρισμα που αποδίδει τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη σε ασφυξία από βίαιη ενέργεια, έλαβε σήμερα η 35η Τακτική Ανακρίτρια Ευγενία Τζωρτζάτου.

Οι δύο εμπειρότατοι ιατροδικαστές με εντολή της Εισαγγελίας, τον περασμένο Απρίλιο και ενώ ήδη είχε προφυλακιστεί η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης της Τζωρτζίνας, μελέτησαν όλα τα στοιχεία που αφορούν τους θανάτους της 3,5 ετών Μαλένας το 2019 και της μόλις έξι μηνών Ίριδας το 2021 και παρέδωσαν τον Ιούνιο το πόρισμα τους.

Σήμερα έδωσαν πολύωρες καταθέσεις, περίπου ένα τρίωρο ο καθένας, στην δικαστική λειτουργό, ώστε προφορικά να εκθέσουν τις παραμέτρους της έρευνας τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της κ. Τζωρτάτου για το υλικό που επεξεργάστηκαν, τα δεδομένα που έλαβαν υπόψη τους αλλά και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ώστε να στοιχειοθετηθούν τα συμπεράσματα τους τα οποία εν πολλοίς οδήγησαν στην απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθήνας Νίκος Καρακούκης και ο Νίκος Καλόγρηας στο πόρισμα που έχει στα χέρια της η δικαστική λειτουργός, αναλύουν λεπτομερώς τα επιστημονικά σημεία που κατέγραψαν τα οποία τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τόσο η Μαλένα, που πέθανε στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου "Ελπίδα", όσο και η Ίριδα, που πέθανε στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα, κατέληξαν από μη παθολογικά αίτια.

Με την ειδική γνώση και την εξειδίκευση που διαθέτουν, οι δύο ιατροδικαστές φέρονται να τονίζουν στο πόρισμα τους πως «ο συνδυαστικός αποκλεισμός παθολογικών αιτιών θανάτου» οδηγεί βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στην περίπτωση των δύο παιδιών, σε «βίαιο μηχανισμό θανάτου».

Για την Μαλένα, οι δύο ιατροδικαστές αναφέρουν ότι: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δια αποκλεισμού διάγνωση η οποία από μόνη της είναι επαρκής, ώστε να τεθεί ο ασφυκτικός μηχανισμός ως αιτία θανάτου, επιβεβαιώνεται από τα περαιτέρω ευρήματα, τον νεκροψιακό φωτογραφικό έλεγχο και οδηγεί τη διαγνωστική σκέψη σε ασφυξία δι' αποφράξεως των έξω στομίων των αεροφόρων οδών».

Όσον αφορά το έξι μηνών παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη, το πόρισμα τονίζει πως «με βάση τη μεθοδολογία κατά πάγια τακτική ακολουθείται και ακολουθήσαμε και εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγούμαστε στη διάγνωση βίαιου - στερητικού μηχανισμού θανάτου (ασφυκτικού)».

Οι δύο ιατροδικαστές υπογραμμίζουν επίσης ότι και τα δυο κοριτσάκια έχει αποκλειστεί η παθολογική αιτία θανάτου.





