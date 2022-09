Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός σε γηροκομείο της Θεσσαλονίκης: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του γηροκομείου του οποίου 26 τρόφιμοι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι δύο ιδιοκτήτες γηροκομείου στο Ασβεστοχώρι οι οποίοι κατηγορούνταν για παραβίαση μέτρων αποτροπής μολυσματικών ασθενειών που είχαν συνέπεια τον θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο γηροκομείο, από τον Αύγουστο του 2020, 26 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, σύμφωνα με το πόρισμα της εθνικής αρχής διαφάνειας που έκανε την σχετική έρευνα.

Μετά τις απολογίες τους, οι ιδιοκτήτες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

