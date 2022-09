Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη – Πατέρας καταγγέλλουσας: Η κόρη μου έπαιρνε αντικαταθλιπτικά

Με την κατάθεση πατέρα καταγγέλλουσας συνεχίστηκε η δίκη της υπόθεσης του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Όταν μίλησα μαζί της και μου είπε τι συνέβη, κυρίως μετά το περιστατικό της απόπειρας βιασμού της την προέτρεψα να συνεχίσει την καταγγελία σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη», κατέθεσε στην δίκη του ηθοποιού και θιασάρχη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο πατέρας της δεύτερης ηθοποιού που καταγγέλλει σεξουαλική βία.

Η σημερινή διαδικασία ξεκίνησε με την φίλη του φερόμενου θύματος που άρχισε να καταθέτει χθες για την καταγγελλόμενη απόπειρα βιασμού το 2010 στο καμαρίνι του κατηγορούμενου ηθοποιού. Με την ολοκλήρωση των τελευταίων ερωτήσεων προς την μάρτυρα, εκείνη γύρισε προς την πλευρά του κατηγορούμενου ηθοποιού, λέγοντας του, «κύριε Φιλιππίδη λυπάμαι». Ο ηθοποιός κοιτάζοντας την μάρτυρα, της απάντησε «και εγώ».

Ο πατέρας της δεύτερης καταγγέλουσας ηθοποιού, είπε στο δικαστήριο ότι έμαθε όσα έγιναν σε βάρος της κόρης του από τον κατηγορούμενο κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ραντεβού, πριν έναν χρόνο όταν βγήκαν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες σε βάρος του θιασάρχη.

«Έβλεπα από την τηλεόραση αυτά που γινόντουσαν. Πήρα την κόρη μου και της είπα ότι ο κ. Φιλιππίδης έχει θέματα. Και μου είπε ότι «είμαι κι εγώ ένα από τα θύματα. Έχω πάρει δικηγόρο». Στην αρχή το είδα κάπως. Αισθητικώς δε μου άρεσε. Όταν μίλησα μαζί της και μου είπε τι συνέβη τότε και κυρίως μετά το περιστατικό, την προέτρεψα να συνεχίσει την καταγγελία» είπε ο μάρτυρας ο οποίος στη συνέχεια εξήγησε στο δικαστήριο ότι εκείνο το επίμαχο ραντεβού για την παράσταση «Μπακαλόγατος» είχε γίνει με την μεσολάβηση ενός φίλου του.

Πρόεδρος: Τι σας είπε για το ρόλο στο θέατρο;

Μάρτυρας: Είχε γυρίσει ενθουσιασμένη, αλλά μετά από κάποιο διάστημα είπε ότι δεν τον πήρε το ρόλο.

Πρόεδρος: Σας είπε για ποιο λόγο δεν την πήραν;

Μάρτυρας: Όχι. Ήταν στεναχωρημένη, μελαγχολική, αντιδρούσε παράξενα. Ξεκίναγε να πάει κάπου και επέστρεφε σπίτι. Απευθύνθηκα σε ένα ψυχίατρο για να τη βοηθήσει. Την εξέτασε και της έδωσε αντικαταθλιπτικό. Τα πήρε περίπου 3 μήνες. Για να τη βοηθήσω την έστελνα με μια φίλη μου να βλέπει παραστάσεις στην Επίδαυρο.

Πρόεδρος: Σας είπε αν ο κατηγορούμενος προσπάθησε να επηρεάσει την καριέρα της στην τηλεόραση;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι την ενοχλούσε από το τηλέφωνο σεξουαλικά. Μου είπε ότι της είπε «εγώ κάνω ό,τι θέλω, δε θα ξαναβγείς στο mega». Αυτό πάει να πει ότι της είπε πως «καριέρα, όσο περνάει από μένα, δε θα δεις ποτέ».

Σε ερώτηση από την πρόεδρο γιατί η κόρη του δεν του είπε για το περιστατικό όταν έγινε, ο μάρτυρας απάντησε πως πιστεύει ότι η κόρη του δεν του μίλησε γιατί «ντρεπόταν γι’ αυτό που της συνέβη και για το επάγγελμα της. Δεν ήθελε να υποβιβάσει τον χώρο της. Αν μου το έλεγε το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να την πάρω από αυτό το χώρο».





