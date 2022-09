Κόσμος

Πυρηνική συμφωνία: Απάντηση του Ιράν για αναβίωση της συμφωνίας

Την απάντηση της Τεχεράνης έλαβαν οι Βρυξέλλες αναφορικά με την αναβίωση της συμφωνίας που έχει «παγώσει».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση του Ιράν στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την διένειμε στις άλλες δυνάμεις που μετέχουν στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Οι άλλες πλευρές –Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία– και οι ΗΠΑ που δεν είναι πλέον συμβαλλόμενο μέρος, μελετούν την απάντηση αυτήν και θα συζητήσουν όλες μαζί ποια πορεία θα ακολουθήσουν στο εξής, πρόσθεσε η Κομισιόν.

«Η μελλοντική πορεία θα συζητηθεί, όπως πάντα, με όλους τους συμμετέχοντες και με τις ΗΠΑ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

