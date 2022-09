Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα: “Λαβράκι” σε εξιχνίαση ληστείας σε βενζινάδικο (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντοπίστηκε στους Αμπελόκηπους, σε σπίτι ζευγαριού.

Η εξιχνίαση μιας ένοπλης ληστείας που έγινε στις 5-4-2022 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στους Αμπελόκηπους, «έβγαλε λαβράκι» για τους αστυνομικούς της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, για την ληστεία ταυτοποιήθηκε ένας 40χρονος ως ένας εκ των δραστών, και κατόπιν ερευνών εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μαζί του όμως συνελήφθη και η 40χρονη σύζυγός του, καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους, βρέθηκε μεγάλος αριθμός λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Το ζευγάρι συνελήφθη χθες το πρωί στους Αμπελόκηπους, με το ζευγάρι να είναι κατηγορούμενο παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, και τον 40χρονο επιπροσθέτως για ληστεία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 40χρονου, μέσα στο οποίο βρέθηκε και η συγκατηγορούμενή του, καθώς και σε άλλα δύο σπίτια, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 25.440 ευρώ, 4.330 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 235 συσκευασίες λαθραίου καπνού, 11,2 γραμμ. κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα, κλομπ, φυσίγγιο και τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις για χρηματικά ποσά.

Επίσης κατασχέθηκαν και δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

