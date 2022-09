Κόσμος

Bullying σε 11χρονο: Όλη η Ισπανία μια “αγκαλιά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες της Ισπανίας έσπευσαν στο πλευρό του μικρού Ίθαν.

Πολλές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Αντουάν Γκριεζμάν, κινητοποιήθηκαν καταγγέλλοντας τον σχολικό εκφοβισμό, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο οι μαθητές μιας τάξης εξευτελίζουν έναν συμμαθητή τους, ανήμερα των γενεθλίων του.

Το βίντεο δείχνει το αγόρι, τον Ίθαν, να κλαίει με αναφιλητά, ενώ οι άλλοι μαθητές ενός σχολείου της Μαγιόρκας, στις Βαλεαρίδες, τον χλευάζουν παραλλάζοντας τους στίχους του «Χρόνια Πολλά».

«Σήμερα, ο αδελφός μου έκλεινε τα 11. Ήταν χαρούμενος, πήγε χθες και αγόρασε μια τούρτα για να γιορτάσει στην τάξη. Και αντί να του τραγουδήσουν τα χρόνια πολλά, οι συμμαθητές του έκαναν την ευχάριστη έκπληξη να τον αποκαλέσουν τραγουδιστά χοντρό», ανέφερε ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Μάρκος, στο Instagram, αναρτώντας το βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ES.DECIRDIARIO (@es.decirdiario)

Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ο Ίθαν κατέρρευσε. Φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον αδελφό του, ότι «η ζωή είναι σκ.. και δεν θέλει πια να ζει». Ο Ίθαν βιώνει εδώ και τέσσερα χρόνια «προσβολές, φτυσίματα» μπροστά στα μάτια των καθηγητών που «δυστυχώς» δεν κάνουν τίποτα, πρόσθεσε.

Ο λογαριασμός Es-decirdiario αναμετέδωσε την ανάρτηση του Μάρκος, καλώντας τους 700.000 «ακολούθους» του να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στον Ίθαν με ένα βίντεο.

Η πρωτοβουλία λειτούργησε τόσο καλά που πολλοί άγνωστοι αλλά και σταρ, όπως ο Αντουάν Γκριεζμάν, έστειλαν στο παιδί ευχετήρια μηνύματα. «Σου εύχομαι χρόνια πολλά, να γιορτάσεις με τους φίλους και την οικογένειά σου. Να μεγαλώσεις, η ζωή είναι ωραία. Σε φιλώ, κουράγιο και σε περιμένω εδώ για να δεις έναν αγώνα όποτε θέλεις στο Wanda», το στάδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης, είπε ο ποδοσφαιριστής.

Σε ένα 40λεπτο βίντεο που μόνταρε το Es.decirdiario, χρόνια πολλά εύχονται στον Ίθαν πολλοί άλλοι Ισπανοί σταρ, όπως ο streamer Ιμπάι Γιάνος, ο ηθοποιός Άρον Πάιπερ (γνωστός από τη σειρά Elite του Netflix), το μανεκέν και ηθοποιός Τζον Κορταχαρένα και η τραγουδίστρια Αϊτάνα.

Ο Ίθαν απάντησε σήμερα με ένα δικό του βίντεο: ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, εξηγώντας ότι του ανέβασαν το ηθικό και κάλεσε όλον τον κόσμο να «κάνει κάτι» για να μην ξανασυμβεί σε κανέναν αυτό που βίωσε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ES.DECIRDIARIO (@es.decirdiario)

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τουρκία : Στις ρητορικές ακρότητες απαντάμε με το διεθνές δίκαιο

Μίκης Θεοδωράκης: σαν σήμερα έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας (εικόνες)

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο ο αγαπημένος τράπερ