ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Αυλαία στο Ζάππειο για την 3η Σεπτεμβρίου (εικόνες)

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης της παράταξης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής.

Ξεκίνησαν στο Ζάππειο οι διήμερες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ για τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου.

Στο αίθριο του Ζαππείου φιλοξενείται έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων αφιερωμένη στον ιστορικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τους σταθμούς στην άρρηκτα συνδεδεμένη ιστορία του Κινήματος και της χώρας καθώς και την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη με έμφαση στο όραμα της για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου λειτουργούν περίπτερα για την ισότητα, την έμφυλη βία, την κοινωνική κατοικία, το περιβάλλον, τη ζωοφιλία και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Στις 18:30 πραγματοποιήθηκε θεματικό τραπέζι διαλόγου για την εργασιακή επισφάλεια των νέων και διεξήχθησαν παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες μπάσκετ, πινγκ πονγκ, επίδειξη parkour κ.α. και graffiti art με θέμα την 3η του Σεπτέμβρη, στις οποίες έδωσε το παρών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 20:00 διεξήχθη ανοιχτό εργαστήριο για την ψηφιακή καινοτομία και την start up επιχειρηματικότητα και στις 21:00 stand up comedy με τον Δ. Μακαλιά, Γ. Αγγελόπουλο και Γ. Σαρακατσάνη.

Αύριο οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 18:30 με θεματική συζήτηση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες και θα ολοκληρωθούν στις 19:30 με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

