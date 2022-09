Αθλητικά

Eurobasket: Ιταλία και Σερβία ξεκίνησαν με νίκες

Άνετη πρεμιέρα για την Ιταλία κόντρα στην Εσθονία. Κατοστάρα με το... καλησπέρα για τη Σερβία απέναντι στην Ολλανδία.



Σε... περίπατο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022 για την Ιταλία. Η «οικοδέσποινα» δεν αγχώθηκε απέναντι στην Εσθονία, κόβοντας με άνεση το... νήμα του τερματισμού με 83-62. Πλέον η «σκουάντρα ατζούρα» επικεντρώνεται στο ντέρμπι (3/9, 22:00), απέναντι στην Ελλάδα, στο Μιλάνο.

Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησε τους Εσθονούς κάτω από τους 20 πόντους στα πρώτα δύο δεκάλεπτα), σε συνδυασμό με το επιθετικό ξέσπασμα της δεύτερης περιόδου (31π.), απλοποίησαν το έργο της ομάδας του Τζιανμάρκο Ποτσέκο, η οποία ξέφυγε στο ημίχρονο με +19 (52-33) και δεν κοίταξε πίσω...

Πέντε παίκτες της Εθνικής Ιταλίας, που κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ (42 έναντι 28), τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων (Σιμόνε Φοντέκιο 19, Νικολο Μέλι 17, Ακίλε Πολονάρα 12π.-11ρ., Νίκο Μανιόν 11, Λουίτζι Ντατόμε 11), ενώ από την Εσθονία ο Κερ Κρίισα με 20 πόντους ήταν ο μόνος που διασώθηκε...

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 52-33, 69-52, 83-62

Κατοστάρα με το... καλησπέρα για τη Σερβία

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τη Σερβία, προκειμένου να αρχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, στην Πράγα. Οι «Πλάβι» επικράτησαν άνετα με 100-76 της Ολλανδίας, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σημειώνει νταμπλ-νταμπλ σε πόντους (15) και ασίστ (11) με το... καλησπέρα της διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι μπήκαν... ορεξάτοι από τα 6.75 (5 τρίποντα), ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε την απαραίτητη... ζημιά κοντά στο καλάθι και η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς εξασφάλισε από το τέλος της πρώτης περιόδου μία διψήφια διαφορά (31-21 στο 10΄). Χωρίς να κατεβάσει ταχύτητα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και ελέγχοντας τα ριμπάουντ, η Σερβία όχι μόνο δεν απειλήθηκε στη δεύτερη περίοδο, αλλά πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια με διαφορά ασφαλείας (51-38), που της επέτρεψε να μπει πρόωρα σε τροχιά... νίκης. Τυπικής διαδικασίας το δεύτερο ημίχρονο, με τους Σέρβους να κυριαρχούν στο παρκέ και να φτάνουν άνετα στην... κατοστάρα.

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Γιόκιτς με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ 18 πρόσθεσε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς. Από την Ολλανδία ξεχώρισε ο Ουόρθι ντε Τζονγκ με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 51-38, 75-61, 100-76

