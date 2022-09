Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Παπούα Νέα Γουινέα

Στο νησί της Νέας Βρετανίας σημειώθηκε η ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί της Νέας Βρετανίας, στην Παπούα Νέα Γουινέα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 457 χιλιόμετρα βόρειοανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 134 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.