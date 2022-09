Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στα ανοιχτά της Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 30χλμ νότια νοτιοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, στα 4,7χλμ.

Δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Καιρός: τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το Σάββατο

Ισχυρός σεισμός στην Παπούα Νέα Γουινέα