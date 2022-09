Οχάιο: Αστυνομικοί σκότωσαν Αφροαμερικανό στο κρεβάτι του (βίντεο)

Οργή και αγανάκτηση για το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας κατά Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ. Αυτήν τη φορά στο Οχάιο.

Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η οικογένεια ενός νεαρού Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ, τον οποίο σκότωσαν αστυνομικοί την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, δήλωσε ο δικηγόρος του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στο Οχάιο.

Ο Ντόνοβαν Λιούς, 20 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολόμπους, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

(CW: Police Shooting)

This is a censored version of bodycam footage from a COLUMBUS, Ohio late night warrant where police shot and killed another unarmed man that was in his bed asleep. After the fact police claim Donovan Lewis "may have had a vape pen" whatever that means. pic.twitter.com/LtTJ86PeV8