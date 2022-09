Οικονομία

Fuel Pass 2: “Άγγιξαν” τα 3 εκατομμύρια οι αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια ήταν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το Fuel Pass 2. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε.

Περίπου 3 εκατομμύρια (2.963.261) Έλληνες έσπευσαν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα Fuel Pass 2 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν το ποσό ενίσχυσης για να καλύψουν το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Αναφέρεται ότι το ποσό που δόθηκε συνολικά αγγίζει τα 199.384.275 ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε βάσει του άρθρου 67 του ν. 4950/2022. Ειδικότερα, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022, η πίστωση ανήλθε στα ακόλουθα ποσά:

εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι ήταν το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούσε να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο και απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το όχημα, μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Καιρός: τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το Σάββατο

Οχάιο: Αστυνομικοί σκότωσαν Αφροαμερικανό στο κρεβάτι του (βίντεο)