Γρίπη - Μαγιορκίνης: Γιατί εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα

Ανυσηχία του καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το ξέσπασμα της γρίπης το καλοκαίρι. Πού οφείλεται και ποιοι μολύνονται. Τι είπε για τα εμβόλια.

Τα πρώτα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της Covid-19 που στοχεύουν την υποπαραλλαγή BA.1 της 'Ομικρον και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού, που εμφανίστηκε στην πόλη Ουχάν της Κίνας το 2019, ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσει γρήγορα η κυκλοφορία τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τα νέα εμβόλια προορίζονται για να χορηγηθούν σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που έχουν εμβολιαστεί ήδη μια φορά τουλάχιστον κατά της Covid-19.

Στην Ελλάδα, τα επικαιροποιημένα εμβόλια αναμένονται τον επόμενο μήνα και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού θα εκδώσει οδηγίες εμβολιασμού.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται επίσης γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τα προσαρμοσμένα εμβόλια Όμικρον BA.4 και BA.5.

Μέσω της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στα προσαρμοσμένα εμβόλια στις ποσότητες που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών τους.

Η λογική των συγκεκριμένων εμβολίων, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι παρόμοια με αυτή των επικαιροποιημένων εμβολίων της γρίπης. Ανάλογα με τα πιο διαδεδομένα στελέχη της προηγούμενης χρονιάς επικαιροποιούνται τα εμβόλια, πρόσθεσε

Σχετικά με την λήψη μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ο κ. Μαγιορκίνης είπε "ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πίεση για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και αυτό δεν είναι ένα πιθανό σενάριο. Η υποχρεωτικότητα μπαίνει στο πλαίσιο μιας αναλογικότητας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ έρχεται η υποχρεωτικότητα".

Πάνω από το 50% του πληθυσμού έχει κολλήσει covid-19 το καλοκαίρι

Πάνω από το 50% του πληθυσμού έχει κολλήσει covid-19 το καλοκαίρι, με τις επικρατέστερες υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της παραλλαγής 'Ομικρον, εκτιμά μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος εξηγεί ότι τα συγκεκριμένα στελέχη φαίνεται ότι ήταν πυρετογόνα, δηλαδή επάγουν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση απ΄ ότι οι υποπαραλλαγές BA.1 και ΒΑ.2 της 'Ομικρον, "άρα θεωρούμε ότι θα είναι και ισχυρότερη η ανοσία που προκλήθηκε. Μένει να το δούμε στην πράξη".

Η συγκεκριμένη πανδημία δεν θα εκριζωθεί

Σημειώνει ότι δεν μπορούμε με σιγουριά ακόμη να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ενδημική φάση, εκτιμώντας ότι "θα έχουμε περάσει σε μια φάση προβλέψιμων εξάρσεων, γύρω στον Απρίλιο του επόμενου έτους. Η συγκεκριμένη πανδημία δεν θα εκριζωθεί, δεν θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Όταν λέμε ότι θα λήξει η πανδημία εννοούμε ότι θα περάσουμε σε ένα στάδιο συμβίωσης με τον ιό που ήδη το βιώνουμε".

Δεν αποκλείει να εμφανιστεί μια νέα μετάλλαξη προσδιορίζοντάς την τους επόμενους μήνες, εξηγώντας ότι ΄'θα πρέπει να δούμε το προφίλ της χειμερινής έξαρσης και η αύξηση της μεταδοτικότητας ξεκινά Οκτώβριο με Νοέμβριο. Αυτούς τους μήνες αναμένουμε ένα στέλεχος ή υποστέλεχος, πέρυσι είχαμε την Όμικρον τέλος Δεκεμβρίου που ήρθε από την Ν. Αφρική". Ο κ. Μαγιορκίνης εξηγεί ότι "οι πανδημίες εξασθενούν με σταδιακό χτίσιμο διασταυρούμενης ανοσίας δηλαδή, με εμβόλια και μόλυνση". Είχαμε το πλεονέκτημα, τονίζει, ότι στη συγκεκριμένη πανδημία πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν εμβόλια που επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία και έχουν σωθεί εκατομμύρια άνθρωποι στην πορεία μετάβασης συμβίωσης με τον ιό.

Δύο μήνες νωρίτερα εμφανίστηκε η γρίπη

Η συνύπαρξη γρίπης και covid-19 είναι κάτι που προβληματίζει τους επιστήμονες. "Είναι δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή εκτίμηση το τι θα γίνει στο ΕΣΥ, σίγουρα όμως είναι κάτι που μας απασχολεί για την πίεση που αναμένεται να ασκηθεί Οκτώβρη-Νοέμβρη" αναφέρει.

Η γρίπη εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στο Νότιο ημισφαίριο που τώρα έχει χειμώνα και αυτό έχει την εξήγησή του. Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη το έντονο κύμα οφείλεται στο γεγονός ότι "τα τελευταία δύο χρόνια ο πληθυσμός δεν έχει εκτεθεί στη γρίπη και κυρίως οι κάτω των 50 ετών, όπου οι περισσότεροι είναι και ανεμβολίαστοι, άρα η πληθυσμιακή ανοσία έχει μειωθεί με αποτέλεσμα τα κύματα γρίπης να έρχονται νωρίτερα και γι αυτό το λόγο μπορούμε να δούμε και εξάρσεις σε νεαρούς πληθυσμούς μέσα στο καλοκαίρι".

Εκτιμά ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης θα ήταν λογικό να ξεκινήσει νωρίτερα, το μεγάλο θέμα όμως είναι αν υπάρχει διαθεσιμότητα των επικαιροποιημένων εμβολίων της γρίπης.

