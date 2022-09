Trannos: Τροχαίο ατύχημα για τον τράπερ στην Βούλα (βίντεο)

Life

Ο τράπερ ενεπλάκη σε τροχαίο στην παραλιακή και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η ανάρτηση του μάνατζερ του στα social media.

Σε ιδιωτική κλινική νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο γνωστός στη νεολαία τράπερ Trannos, ο οποίος τραυματίστηκε αργά τη νύχτα της Παρασκευής (2/9), σε τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της oδού Καλύμνου.

Όπως αναφέρει το notia.gr, στο τροχαίο, ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και το τζιπ του Trannos. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματίες τους οποίους παρέλαβαν ασθενοφόρα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο μάνατζερ του τράπερ με storie στο instagram επιβεβαίωσε το γεγονός και ανακοίνωσε πως οι επόμενες εμφανίσεις του θα αναβληθούν μέχρι νεοτέρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σημείο που έγινε το τρακάρισμα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο που πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του ο Mad Clip όπου σύμφωνα με μαρτυρίες πολλοί θαυμαστές του περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο που σκοτώθηκε παίζοντας δυνατά τα τραγούδια του.

