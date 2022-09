Συνταγές

Σεισμός στην Θήβα, αισθητός και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση στην Θήβα, έγινε αισθητή σε όλο το λεκανοπέδιο. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός σημειώθηκε στις 11:27 το πρωί του Σαββάτου στη Βοιωτία, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 5 χλμ.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Ύπατο Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.



Από την πλευρά του το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναφέρει πως η δόνηση είναι μεγέθους 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη - Μαγιορκίνης: Γιατί εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Η Τζέιν Φόντα έχει καρκίνο