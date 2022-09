Κοινωνία

Μητροπολίτης Δωδώνης για βιασμούς: Δεν αναθεωρώ

Επανήλθε μετά τις δηλώσεις του που προκάλεσαν σάλο ο Μητροπολίτης Δωδώνης.

«Δεν αναθεωρώ», δήλωσε σήμερα ο Μητροπολίτης Δωδώνης, αναφερόμενος στις χθεσινές δηλώσεις του για τα θύματα βιασμού, οι οποίες προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος μιλώντας στο Mega σημείωσε πως, «άλλα λέμε, άλλα μας ρωτάνε και άλλα παρουσιάζονται. Δεν με νοιάζει καθόλου. Έχω ζήσει μία ζωή με αμφισβήτηση. Δεν με νοιάζει τίποτα. Χαίρετε και αγαλλιάσθε. Λοιπόν, εν πάση περίπτωση, αυτά που είπα, όποτε θεωρώ εγώ θα τα αναθεωρήσω, αν χρειάζεται να τα αναθεωρήσω».

Ερωτηθείς αν αναθεωρεί, απάντησε: «Δεν αναθεωρώ… αλλά σας λέω ότι με πήρανε τηλέφωνο για να μιλήσουμε για τους εξορκισμούς και ξεκινήσαμε αντί για εξορκισμούς γι’ αυτό».

Για την αντίδραση της υπουργού Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στις χθεσινές του δηλώσεις, σχολίασε: « Εκείνη δεν προσβάλλει την Εκκλησία όταν λέει ότι ο καθένας μπορεί να πάρει άδεια, να μην παρακολουθεί τα θρησκευτικά. Ε;».

