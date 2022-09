Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων και οξεία μυοκαρδίτιδα – Τι δείχνει η περίπτωση ενός 31χρονου

Νεαρός άνδρας εμφάνισε οξεία μυοκαρδίτιδα περίπου μία εβδομάδα μετά τα πρώτα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων.

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, προβλήματα και στην καρδιά, όπως δείχνει η περίπτωση ενός 31χρονου στην Πορτογαλία, ο οποίος εμφάνισε οξεία μυοκαρδίτιδα περίπου μία εβδομάδα μετά τα πρώτα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής την δρ Άνα Ιζαμπέλ Πίνιο του Τμήματος Καρδιολογίας του Ιατρικού Κέντρου του πορτογαλικού Πανεπιστημίου Sao Joao, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «JACC: Case Reports» του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας.

Η ευλογιά των πιθήκων προκαλείται από ιό που ανήκει στην ίδια οικογένεια με την ευλογιά. Πρωτοδιαγνώστηκε στην Ευρώπη τον Μάιο του 2022, ενώ περιστατικά της έχουν αναφερθεί επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες μη ενδημικές (αφρικανικές) χώρες διεθνώς, με τον συνολικό αριθμό τους να αυξάνει σταδιακά. Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μυ της καρδιάς που συνήθως προκαλείται από ιογενή λοίμωξη.

Ο συγκεκριμένος ασθενής εμφανίστηκε στο νοσοκομείο πέντε μέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων του, που περιλάμβαναν κόπωση, μυαλγία, πυρετό και πολλαπλά εξανθήματα σε πρόσωπο, χέρια και γεννητικά όργανα. Τρεις μέρες μετά, ο ασθενής εμφάνισε μεγάλο βάρος στο στήθος και στο αριστερό μπράτσο, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι είχε οξεία μυοκαρδίτιδα. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο μια εβδομάδα μετά, έχοντας αναρρώσει πλήρως.

«Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την καρδιά ως μια πιθανή επιπλοκή σχετιζόμενη με την λοίμωξη από ευλογιά των πιθήκων», δήλωσε η Πίνιο και επεσήμανε την ανάγκη το θέμα να μελετηθεί περισσότερο.

Οι περισσότερες λοιμώξεις ευλογιάς των πιθήκων είναι πάντως ήπιες και τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Προς το παρόν, ο εμβολιασμός συνίσταται μόνο για τα άτομα που έχουν εκτεθεί - σίγουρα ή πιθανώς - στον ιό.

