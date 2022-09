Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση λόγω…μέθης

Ένας επιβάτης πτήσης που δεν είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ανάγκασε τον πιλότο σε προσγείωση στην πόλη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μετά από αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους, εξαιτίας επιβάτη.

Ο νεαρός επιβάτης φώναζε αναίτια σε επιβάτες και πλήρωμα παρεμβαίνοντας επικίνδυνα στη συγκοινωνία, διασαλεύοντας την τάξη και παραβιάζοντας εντολές του κυβερνήτη.

Έτσι, ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και να συλληφθεί ο νεαρός.

Πρόκειται για 22χρονο υπήκοο μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν μεθυσμένος και στη θέση του οποίου βρέθηκαν μπουκάλια με ποτό.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς την Κύπρο.

