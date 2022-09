Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την άφησε αιμόφυρτη στον δρόμο

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Βόλο. Θύμα μία 39χρονη.

Στο νοσοκομείο του Βόλου κατέληξε μία γυναίκα βαριά τραυματισμένη, από τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από καφέ- μπαρ στο Βόλο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο 41χρονος χτυπούσε άγρια την 39χρονη σύζυγό του, η οποία με τις φωνές της αφύπνισε θαμώνες του μαγαζιού και περαστικούς από το σημείο.

Ο δράστης της έριχνε μπουνιές, ενώ κάποια στιγμή την έπιασε από το κεφάλι και τη χτυπούσε στο οδόστρωμα. Η γυναίκα ήταν μέσα σε λίμνη αίματος, όταν θαμώνας από το μπαρ έτρεχε να σταματήσει τον δράστη.

«Άφησέ την. Θα την σκοτώσεις. Θα την πνίξεις», φώναζε. Ο 41χρονος άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί και ο θαμώνας τον πήρε στο κυνήγι.

Στο σημείο του περιστατικού συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος που καλούσε σε βοήθεια τις αρχές.

«Ειρήνη, Ειρήνη, όχι όχι», φώναζε μια κοπέλα, που προσπαθούσε να δώσει υπομονή και κουράγιο στην 39χρονη μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα λιποθυμούσε στο οδόστρωμα.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε μετά από λίγη ώρα κοντά στο Κολυμβητήριο από τον θαμώνα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Βόλου.

Πηγή: taxydromos.gr

