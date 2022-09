Πολιτική

Νέα πρόκληση Ερντογάν: “Έλληνες, μην ξεχνάτε την Σμύρνη”

Σε νέα επίθεση προς την Ελλάδα, προχώρησε o Τούρκος Πρόεδρος.



Σε νέα επίθεση προς την Ελλάδα, προχώρησε και σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε φεστιβάλ τεχνολογίας, στην Τουρκία.



Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν, απευθυνόμενος σε νέους, είπε πως «αυτή η νεολαία πέτυχε τη νίκη στον εθνικό αγώνα πριν από 1 αιώνα και έριξε τον εχθρό στη θάλασσα».

Στην συνέχεια ανέφερε: «Πρέπει να ξέρουμε καλά ποιος είναι φίλος μας και ποιος είναι εναντίον μας. Αυτή η Αμερική στέλνει όπλα στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή; Στέλνει αεροπλάνα; Προσπαθεί να μας απειλήσει με τα S-300 από εκεί; Εσύ Έλληνα για κοίτα την ιστορία. Κοίτα πίσω στην ιστορία. Αν πάτε πολύ παραπέρα, το τίμημα θα είναι βαρύ, βαρύ. Έχουμε μόνο μία πρόταση για την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη! Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη!».



«Δεν μας αφορά αν εισβάλετε στα νησιά. Όταν έρθει η στιγμή θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Ξέρετε λέμε, «Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»», είπε ακόμα ο Τούρκος Πρόεδρος.

