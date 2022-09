Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία - Pfizer: Εγκρίθηκε η χορήγηση ενισχυτικής δόσης με το επικαιροποιημένο εμβόλιο

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή στη Βρετανία ενέκρινε σήμερα την ενισχυτική δόση του επικαιροποιημένου, δισθενούς εμβολίου κατά της COVID-19 της Pfizer/BioNTech, για τα παιδιά άνω των 12 ετών και για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) η απόφαση στηρίχθηκε σε στοιχεία μιας κλινικής έρευνας, που έδειξε ότι η ενισχυτική δόση με το ζεύγος εμβολίου Pfizer/BioNTech προκαλεί μία δυνατή αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος κατά της παραλλαγής Όμικρον, αλλά και του αρχικού στελέχους.

