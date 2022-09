Κόσμος

Naval News: Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο πλέει κοντά στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να παίζει τη «γάτα με το ποντίκι» με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», σχολιάζει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.



Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα να βρίσκεται κοντά στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, «Naval News», δεν είναι ξεκάθαρο πόσο διάστημα βρίσκεται εν πλω, ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πιθανόν να κατέπλευσε στο συγκεκριμένο σημείο για να αντικαταστήσει το ρωσικό αντιτορπιλικό «Marshal Ustinov».

Ωστόσο, τώρα το ρωσικό αντιτορπιλικό «Marshall Ustinow», σύμφωνα με το δημοσίευμα, διασχίζει τα νερά μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov».

#Russia sends nuclear submarine to Mediterranean, possibly to replace the Slava Class cruiser Marshal Ustinov . Context #Ukraine war / NATOhttps://t.co/m3QzfHjQVH — H I Sutton (@CovertShores) September 3, 2022

«Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να παίζει τη «γάτα με το ποντίκι» με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», σχολιάζει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

«Η συσσώρευση δυνάμεων του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα ως μέρος της εισβολής στην Ουκρανία είναι γνωστή. Λιγότερο συχνά συζητείται η σχετική συσσώρευση στη Μεσόγειο, η οποία θεωρείται ως η εξωτερική άμυνα για τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα» τονίζει το δημοσίευμα.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4 — H I Sutton (@CovertShores) September 3, 2022

Όπως αναφέρει το «Naval News», επικαλούμενο αναλυτές του «Open Source Intelligennce» (OSINT), ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να έχει προστεθεί στην αντιπαράθεση Δύσης- Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Το «Naval News» ισχυρίζεται ότι έχει ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ρωσικού υποβρυχίου τύπου «SSN» ή υποβρυχίου, εξοπλισμένου με πυραύλους Κρουζ, να επιχειρεί κοντά στην Ιταλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Θρίλερ με κωπηλάτες - Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Ενεργειακή κρίση: Μισέλ ενανίον Φον Ντερ Λάιεν για την έκρηξη τιμών

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνώς διωκόμενης για απάτες