Κηδεία Γκορμπατσόφ: Σεμνή τελετή χωρίς τον Πούτιν και Δυτικούς ηγέτες (εικόνες)

Σχολιάστηκε από την πρώτη στιγμή η πρόθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν να μην παραστεί στην τελετή. Ηχηρή παρουσία του Μεντβεντεφ.



«Έφυγε» παρίας στη Ρωσία, ήρωας στη Δύση. Αυτό είναι ένα από τα σχόλια στον διεθνή Τύπο λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τελευταίου σοβιετικού ηγέτη, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και ανήμερα της κηδείας του. Παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της ζωής του ο Γκορμπατσόφ τιμήθηκε από ηγέτες της Δύσης, οι απουσίες αυτών στο «ύστατο χαίρε» είναι ηχηρές λόγω της ρωσικής εισβολής που έχει ξεσηκώσει κύμα απομονωτισμού σε βάρος του Κρεμλίνου.

Σχολιάστηκε από την πρώτη στιγμή η πρόθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν να μην παραστεί στην τελετή, ωστόσο το «παρών» έδωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και πολιτικό τέκνο του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, παρέστη στην κηδεία του Γκορμπατσόφ στη Μόσχα κρατώντας ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο «Sputnik».

Αν μη τι άλλο, το γεγονός αναμένεται να δώσει τροφή για ζωηρό σχολιασμό στα διεθνή ΜΜΕ.

Οι Ρώσοι αποχαιρετούν τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης απουσία Πούτιν

Τον τελευταίο σοβιετικό ηγέτη, που συνέβαλε στο τέλος του Ψυχρού πολέμου, αποχαιρετά πλήθος κόσμου στη Μόσχα, εκεί όπου κηδεύτηκαν ο Ιωσήφ Στάλιν και ο Βλαντίμιρ Λένιν.

Με ανοικτό το φέρετρο και τη σορό του να έχει λευκό κάλυμμα, πλήθος Ρώσων σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν από το πρωί αφήνοντάς του λίγα λουλούδια, ενώ έξω από τα κτίριο τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Το Κρεμλίνο είπε ότι η τελετή θα έχει μόνο «στοιχεία» μιας κρατικής κηδείας, όπως μια τιμητική φρουρά.

Ο Γκορμπατσόφ θα ταφεί στο αριστοκρατικό νεκροταφείο Novodevichy της Μόσχας δίπλα στην πολυαγαπημένη του σύζυγό του Ραίσα, η οποία πέθανε από λευχαιμία το 1999.

