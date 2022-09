Αθλητικά

Eurobasket: Η Γερμανία “πάτησε” την Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ 2022 πανηγύρισε η Γερμανία.



Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ 2022 πανηγύρισε η Γερμανία. Για τη 2η αγωνιστική του 2ου Ομίλου, η ομάδα του Γκόρντι Χέρμπερτ επικράτησε με 92-82 στην Κολονία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, που με τη σειρά της βρέθηκε στο 1-1.

Η νίκη για τη Γερμανία ήταν υπόθεση ενός δεκαλέπτου και πιο συγκεκριμένα του τρίτου. Με ένα επιμέρους σκορ 28-11, οι παίκτες του Χέρμπερτ κατάφεραν όχι μόνο να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα (το σκορ ήταν 34-45 στο 18’), αλλά και να πάρουν διψήφια διαφορά πόντων.

Πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο 23’ με 50-47, με τους Ντένις Σρέντερ και Φραντζ Βάγκνερ να οδηγούν τον πίνακα των σκόρερ έχοντας από 18 πόντους, κι έκτοτε δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 70-58, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και στους 17 πόντους (79-62 και 82-65 στο 34’). Οι Βόσνιοι μείωσαν μέχρι και τους έξι (82-76 στο 37’), αλλά οι 30 πόντοι του Ντζάναν Μούσα και οι 21 του Γιουσούφ Νούρκιτς δεν ήταν αρκετοί για να «ξελασπώσουν» την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 42-47 (ημ), 70-58, 92-82.

