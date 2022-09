Πολιτική

ΥΠΕΞ για Τουρκία: Η Ελλάδα δεν ακολουθεί τον κατήφορο δηλώσεων και απειλών

Έντονη αντίδραση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.



«H Ελλάδα δεν πρόκειται να ακολουθήσει την Τουρκία στον καθημερινό εξωφρενικό και πέρα από κάθε όριο κατήφορο δηλώσεων και απειλών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων.

«Θα ενημερώσουμε άμεσα τους συμμάχους και τους εταίρους μας, για το περιεχόμενο των προκλητικών δηλώσεων των τελευταίων ημερών, προκειμένου να καταστεί σαφές ποιος δυναμιτίζει τη συνοχή της συμμαχίας μας σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

«Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας, ως πυλώνας σταθερότητάς και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή», καταλήγει.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας καθώς αναφέρθηκε σε «κατεχόμενα ελληνικά νησιά» και δεν δίστασε να εξαπολύσει απειλές για μια ακόμα φορά.

