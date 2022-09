Κοινωνία

Θηροφύλακες: Πώς προστατεύουν το κυνήγι από λαθροθήρες (βίντεο)

Καθημερινές περιπολίες προκειμένου να διαφυλάξουν το νόμιμο κυνήγι αλλά και να προλάβουν ατυχήματα, πραγματοποιούν θηροφύλακες σε όλη την Ελλάδα. Τι είπαν στον ΑΝΤ1.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Καθημερινές περιπολίες προκειμένου να διαφυλάξουν το νόμιμο κυνήγι αλλά και να προλάβουν ατυχήματα, πραγματοποιούν θηροφύλακες σε όλη την Ελλάδα. Τα μέλη των κυνηγετικών ομοσπονδιών προσπαθούν να συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τους αγριόχοιρους που πλέουν έχουν μπει και μέσα στις πόλεις.

Φορούν τη στολή τους, βάζουν τα γιλέκα τους, μπαίνουν στα οχήματα τους και ξεκινούν τους ελέγχους. Οι θηροφύλακες, είναι ένα σώμα το οποίο υπάγεται στην κυνηγετική ομοσπονδία και προστατεύει, από ασυνείδητους, το αγαπημένο τους χόμπι, το κυνήγι.

«Η κυνηγητική ομοσπονδία δαπανά ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων για να γίνονται περιπολίες και εκτός κυνηγητικής περιόδου γιατί και τότε έχουμε περιστατικά, αλλά και να ενημερώνει προληπτικά τους ανρθώπους στην ύπαιθρο. Έλεγχοι γίνονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούμε να καλύπτουμε όλο το 24ωρο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Σπυρόπουλος, Διευθυντής Θηροφυλακής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

Ο ΑΝΤ1 βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη της θηροφυλακής πραγματοποιούν ελέγχους σε κυνηγούς που έχουν βγει για ορτύκι.

«Ήρθαμε σήμερα εδώ για την τήρηση του νόμου περί θήρας, να ελέγχουμε τους κυνηγούς και να προλαμβάνουμε την παράνομη δραστηριότητα», επισήμανε στον ΑΝΤ1 ο θηροφύλακας Γιάννης Ρετζέπης.

Η συμβολή τους στην πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων

Η συμβολή της θηροφυλακής είναι πολύτιμη εκτός από την λαθροθηρία και για την πρόληψη και την αποφυγή δυστυχημάτων.

«Ελέγχουμε όχι μόνο κυνηγούς αλλά και άλλους ανθρώπους στην ύπαιθρο και έχουμε δώσει βάση στον προληπτικό έλεγχο…. Ένας κυνηγός πρέπει να φοράει πάντα πορτοκαλί γιλέκο, πρέπει να προσέχει το όπλο, να έχει το σωστό αριθμό στα φυσίγγια, τις αποστάσεις ασφαλείας από τους συναδέλφους του και να κοιτάει συνεχώς την ορατότητα», τονίζει στον ΑΝΤ1 ο κ. Σπυρόπουλος.

Στην Ελλάδα περιπολούν 350 θηροφύλακες οι οποίοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Τα τελευταία 5 χρόνια στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουν γίνει 1.200 μηνύσεις ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 150.000 έλεγχοι.

Το πρόγραμμα της κυνηγετικής ομοσπονδίας για τα αγριογούρουνα

Τα μέλη των κυνηγετικών ομοσπονδιών προσπαθούν να συμβάλουν και στην καταπολέμηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τον υβριδικό πληθυσμό των αγριόχοιρων, καθώς τα άγρια ζώα πλέουν ψάχνουν για τροφή ακόμα και μέσα στις πόλεις, προκαλώντας ακόμα και δυστυχήματα, όπως το τελευταίο που καταγράφηκε στο Κιλκίς.

«Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε στην Περιφέρεια, οι θηροφύλακες έχουν καταγράψεις τα σημεία διέλευσης των αγριόχοιρων, θα τα υποδείξουμε προκειμένου να μπει η σχετική σήμανση», ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Τζίμας, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ομοσπονδίες, έχουν καταγραφεί 600 χιλιάδες αγριόχοιροι σε όλη τη χώρα. Για να επανέλθει η φυσιολογική εικόνα εκτιμάται ότι πρέπει να θηρευτούν 270 χιλιάδες ενώ μέχρι στιγμής έχουν θηρευτεί μόλις 60.

«Η ομοσπονδία συνεργάζεται με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουμε έρθει σε συμφωνία για να συμμετέχουμε σε συνεργεία δίωξης όταν μας καλέσει το δασαρχείο», επισημαίνει ο κ. Τζίμας.

Η νέα ρυθμιστική απόφαση έχει παρατείνει την θήρευση αγριόχοιρου στις περιοχές που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

