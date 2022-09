Life

Πέθανε η Φρύνη Αρβανίτη

Η ηθοποιός έδινε μάχη με τον κορονοϊό αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.



Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο στο άκουσμα του θανάτου της ηθοποιού, Φρύνης Αρβανίτη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, όπως έκανε γνωστό η κόρη της, έδινε την δική της σκληρή μάχη με τον κορονοϊό αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Την είδηση του θανάτου της Φρύνης Αρβανίτη έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Mπιμπίλας ο οποίος με μία ανάρτηση του ανακοίνωσε πως έπειτα από επικοινωνία του με την κόρη της, η ηθοποιός δεν είναι πλέον κοντά μας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα



«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε μόλις από την κόρη της ότι έφυγε από κοντά μας η αξιαγάπητη φίλη και συνάδελφος Φρύνη Αρβανίτη μετά από μεγάλη μάχη με τον κορονοϊ. Ένα καλοκάγαθο πλάσμα ακομπλεξάριστη που έδωσε τόσους σπαρταριστούς ρόλους στο θέατρο και την τηλεόραση! Πάντα με τον καλό λόγο ήταν για όλους! Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Φρύνη...».

