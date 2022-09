Τοπικά Νέα

Κρήτη: άγρια συμπλοκή μεταξύ τουριστών

Πως ξεκίνησε ο καβγάς μεταξύ των ανδρών και ποιος προσπάθησε να τους χωρίσει.



Νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ Ολλανδών τουριστών σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Τα βίαια περιστατικά μεταξύ των τουριστών δεν σταματούν καθώς μετά το απίστευτο περιστατικό βίας της 25ης Αυγούστου, όπου Ολλανδοί τουρίστες που ξυλοκοπούσαν όποιον περαστικό έβρισκαν μπροστά τους, ένα νέο περιστατικό αναστάτωσε την περιοχή.

Συμφωνα , όπως κατήγγειλε ο ένας εκ των δύο Ολλανδών, 34 ετών, διαπληκτίστηκε έντονα με έναν 21χρονο ομοεθνή του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο 34χρονος ισχυρίστηκε πως ο νεαρός άνδρας του επιτέθηκε με μπουνιές και κλοτσιές, τραυματίζοντάς τον. Μάλιστα, ο καταγγέλλων μετά τον ξυλοδαρμό, μετέβη σε ιατρικό κέντρο της περιοχής, για να περιθάλψουν τα τραύματά του, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές της Χερσονήσου, πέρασαν χειροπέδες στον 21χρονο Ολλανδό

Υπενθυμίζεται ότι ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Αυγούστου όταν ομάδα Ολλανδών, που είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, άρχισε να διαπληκτίζεται έντονα, με συνέπεια να πιαστούν στα χέρια.

Τότε ένας 19χρονος και ένας 27χρονος, επίσης από την Ολλανδία, που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, επιχείρησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα και να χωρίσουν τα άτομα τα οποία είχαν εμπλακεί.

Αντί όμως να καταφέρουν να τους χωρίσουν, δέχτηκαν τα άγρια χτυπήματά τους. Ο 19χρονος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δέχτηκε κλωτσιές στο κεφάλι, με συνέπεια να βρεθεί στη μέση του δρόμου χωρίς τις αισθήσεις του.

