Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Με Βέρμπιτς το 3Χ3 οι “πράσινοι”

Δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά πήρε τη νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λεβαδειακό.

Δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά πήρε τη νίκη που ήθελε ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λεβαδειακό, επικρατώντας με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής κι έκανε το «3Χ3» στην εκκίνηση της σεζόν, απολαμβάνοντας προσώρας τη μοναξιά της κορυφής στη Super League.

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς σημείωσε το μοναδικό γκολ των «πράσινων», ανοίγοντας... λογαριασμό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έβαλε «δύσκολα» στους παίκτες του «τριφυλλιού» η ομάδα της Βοιωτίας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με το πόδι στο... γκάζι για να βρει ένα γρήγορο γκολ και το πέτυχε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Μόλις στο 3’ από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ από τα αριστερά (φάουλ που κέρδισε ο Γκάνεα από τον Βρακά), ο Μάρκοβιτς έκανε κάκιστη έξοδο, «έχασε» εντελώς τη φάση κι ο Βέρμπιτς που καιροφυλαχτούσε στο πίσω δοκάρι, με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 9’ η επιμονή του Παλάσιος που «έσωσε» μία χαμένη μπαλιά, έβγαλε τον Αϊτόρ σε θέση βολής, όμως το τελείωμα του Ισπανού μεσοεπιθετικού έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Μάρκοβιτς.

Στο 26’ ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη δική του μεγάλη στιγμή στον αγώνα, όταν από φάουλ του Μπελμόντ από τα δεξιά, ο Βινίσιους σηκώθηκε ψηλότερα και πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, με εξαιρετική εκτίναξη.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να... χαϊδεύει το «γκάζι» μετά το 30’ και στο 33’ από ωραία συνεργασία των Αϊτορ-Παλάσιος και γύρισμα του Αργεντινού, το τελείωμα του Ισπανού άσου έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Μάρκοβιτς.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός κράτησε περισσότερο την μπάλα, δυσκολεύοντας τον Παναθηναϊκός στην κυκλοφορία του και είχε δύο άστοχα τελειώματα με τον Βρακά, ενώ στο 66’ ο Παλάσιος δεν πλάσαρε δυνατά στο γύρισμα του Αϊτόρ, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο Μάρκοβιτς.

Στο 72’ από καλοχτυπημένο κόρνερ του Τσέριν, ο Σάρλια έπιασε την καρφωτή κεφαλιά που πέρασε πολύ λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Λεβαδειακού. Επτά λεπτά αργότερα από καταπληκτικό συνδυασμό των Κουρμπέλη και Παλάσιος που άλλαξαν δύο φορές την μπάλα σε πολύ μικρό χώρο, ο Αργεντινός άσος βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το τελείωμά του από δύσκολη θέση πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Γκάνεα (82’ Σάντσες), Κουρμπέλης, Τσέριν, Παλάσιος, Αϊτόρ, Βέρμπιτς (61’ Ρουμπέν), Σπόραρ (90’ Ιωαννίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ(Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Κωνσταντινίδης, Μπάχανακ, Βινίσιους, Βήχος, Μεχία, Μπελμόντ (82’ Βουτσάς), Χάμοντ (46’ Μουτίνιο), Βράκας (66’ Νίκας), Λούα Λούα (46’ Σκβάρκα), Δούμτσιος

