Αθλητικά

Eurobasket: Η Ελλάδα “υπέταξε” και την Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική νίκησε την Ιταλία, έκανε το 2Χ2 και είναι "αγκαλιά" με την πρώτη θέση στον όμιλό της.

Με τους... ίδιους πρωταγωνιστές όπως στη νίκη επί της Κροατίας, τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (25π., 11ρ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (23π. με 6/10 τρίποντα), η εθνική ξεπέρασε και το εμπόδιο της «οικοδέσποινας» του 3ου ομίλου, Ιταλίας, έστω κι αν... καρδιοχτύπησε στο τέλος, με 85-81, και πλέον είναι... αγκαλιά με την πρώτη θέση του γκρουπ, στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2022.

Σε ένα κατάμεστο Mediolanum Forum και το ιταλικό κοινό ένθερμο υπέρ της ομάδας των Φοντέκιο και Πολονάρα, η άμυνα της «επίσημης αγαπημένης» λειτουργούσε υποδειγματικά για 35 λεπτά... μέχρι να πετύχει 10 διαδοχικούς πόντους ο φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Σιμόνε Φοντέκιο (26π.), μετατρέποντας το 81-71 σε 84-81! Όμως, ο Ντόρσεϊ που πέτυχε τεράστια τρίποντα , πήρε το αμυντικό ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο του Στέφανο Τονούτ και ο Φοντέκιο τον σταμάτησε με αντιαθλητικό φάουλ, στα 0,2΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε τη δεύτερη βολή και η εθνική έκανε το δύο στα δύο.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 47-40, 71-57, 85-81

Το ματς

Με τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε η εθνική απέναντι στην Ιταλία των Σπίσου, Τονούτ, Φοντέκιο, Πολονάρα και Μέλι. Ο "Greek Freak" πέτυχε τους 4 πρώτους πόντους (4-0). Οι Ιταλοί ύψωναν τοίχος μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να του κλείσουν τους διαδρόμους και προσπαθούσαν να μην αφήσουν τους παίκτες του Ιτούδη να τρέξουν κατά την προσφιλή συνήθειά τους. Το οποίο και πέτυχαν αρχικά. Όμως, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, να είναι «καυτός» έξω από τα 6.75, όπως και στην πρεμιέρα, με την Κροατία, η εθνική προσπέρασε με 21-12. Η άμυνα της «επίσημης αγαπημένης», την ίδια ώρα, ήταν αποτελεσματική, με τον Κώστα Παπανικολάου να μαρκάρει τον φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Σιμόνε Φοντέκιο, ο οποίος πέτυχε μόνο 4 πόντους στην 1η περίοδο. Η «σκουάντρα ατζούρα» ήταν... φλύαρη έξω από τα 6.75, απ' όπου είχε 2/8, την ώρα που η εθνική τέλειωσε την 1η περίοδο με 4/10. Ο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 3/4 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτ (9π.), την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 7 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ σε 7:32΄΄, ενώ έδωσε τη θέση του στον Γιώργο Παπαγιάννη 2:25 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Μετά το τρίποντο του Μανιόν (21-15) και το κάρφωμα του Σιμόνε Φοντέκιο (21-17), ο Δημήτρης Αγαβάνης διαμόρφωσε το 23-17 (σκορ 1ου δεκαλέπτου).

Με Καλάθη, Σλούκα, Παπαπέτρου, Αγραβάνη και Παπαγιάννη μπήκε στη 2η περίοδο η εθνική, αλλά πριν ολοκληρωθούν 2 λεπτά αγώνα μετά την επανέναρξη, ο Ιτούδης έριξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη θέση του σέντερ του Παναθηναϊκού. Η εθνική είχε ένα πολύ καλό διάστημα, κατά το οποίο ξέφυγε με +12, 37-25, με τρίποντο του Αγραβάνη και show του "Greek Freak". Όμως, η εθνική έκανε λάθη δίνοντας τη δυνατότητα στους Ιταλούς να μειώνουν. Ένα τρίποντο του Πολονάρα και το λέι απ του Φοντέκιο μετά από αιφνιδιασμό έφερε την Ιταλία στο -5, 37-32. Ο Ντατόμε έκανε και το 39-34. Ο Ντόρσεϊ... ξαναμίλησε σε κρίσιμες στιγμές (44-36 με δικό του τρίποντο), αλλά ο Νίκολο Μέλι με 4/4 διαδοχικές βολές έφερε την «οικοδέσποινα» του 3ου ομίλου, στο -4, 44-40. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε πάνω του την επόμενη φάση, 46-40, με τον Ποτσέκο να διαμαρτύρεται έντονα και να τιμωρείται με τεχνική ποινή, για το 47-40 του ημιχρόνου, με εύστοχη βολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η εθνική είχε κρατήσει στους 6 πόντους τον σταρ της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στους 5 τον Λουίτζι Ντατόμε, με τους Πολονάρα (11π.) και Μέλι (8π.) να είναι οι σκόρερ της αντιπάλου. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρούσε 15 πόντους και 12 ο Ντόρσεϊ.

Στην 3η περίοδο, στο παρκέ ξεκίνησαν οι Καλάθης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάσης και Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ποτσέκο επέλεξε τους Σπίσου, Τονούτ, Φοντέκιο, Πολονάρα και Μέλι. Η εθνική πάτησε γκάζι και με τον Κώστα Παπανικολάου να κάνει σπουδαία δουλειά και στα δύο μισά του παρκέ ξέφυγε με +10 (55-45). Ντόρσεϊ και Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγαν στη γραμμή των βολών και ήταν αλάνθαστοι για το 59-45 (+14)! Όμως, ο Σιμόνε Φοντέκιο «τιμώρησε» με δύο διαδοχικά τρίποντα την ολιγωρία των Ελλήνων διεθνών (59-51). Όταν ο Πολονάρα ευστόχησε τρίτο σερί τρίποντο, το 59-54 δεν... άρεσε στους παίκτες του Ιτούδη που απάντησαν με σερί 9-0 για το 68-54! Την αρχή είχε κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 2 βολές, έδωσε αμέσως μετά τη θέση του στον Παπαγιάννη στο «5», ο οποίος νίκησε «μάχες» στη ρακέτα, την ώρα που ο Αγραβάνης πέτυχε 5 πόντους και 2 ο Σλούκας. Μετά από 2/2 βολές του Μανιόν (από φάουλ του Παπαγιάννη), ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο (71-56), για να κερδίσει νέο φάουλ από τον Παπαγιάννη ο Μανιόν και να διαμορφώσει το σκορ της 3ης περιόδου, με μία εύστοχη βολή (71-57).

Όμως... οι Ιταλοί δεν είχαν παραδώσει τα... όπλα, μείωσαν σε 78-71 και μετά το τρίποντο του Ντόρσεϊ (81-71) έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια για ανατροπή. Ο Φοντέκιο κέρδισε φάουλ σε σουτ τριών πόντων από τον Σλούκα, ευστόχησε και στις τρεις βολές και συνέχισε ο ίδιος ολοκληρώνοντας προσωπικό σερί 10-0 για το 84-81. Ο Ντόρσεϊ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο του Στέφανο Τονούτ και ο Φοντέκιο τον σταμάτησε με αντιαθλητικό φάουλ, στα 0,2΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε τη δεύτερη βολή και τέλος καλό... όλα καλά για την εθνική που θα πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη της παιχνίδι με το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Aγραβάνης 13 (3), Αντετοκούνμπο Γ. 25 (1), Αντετοκούνμπο Θ. 2, Καλάθης 6, Ντόρσεϊ 23 (6/10 τρ), Λαρεντζάκης 3 (1), Παπαγιάννης, Παπανικολάου 6 (1), Παπαπέτρου, Σλούκας 7 (1)

ΙΤΑΛΙΑ (Τζιανμάρκο Ποτσέκο): Ντατόμε 6 (1), Φοντέκιο 26 (3), Μανιόν 6 (1), Μέλι 8, Παγιόλα, Πολονάρα 14 (3), Ρίτσι 3 (1), Σπίσου 5 (1), Τόνουτ 13 (3)

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο – Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Ληστής έπαθε εγκεφαλικό την ώρα της καταδίωξης (βίντεο)

Δημήτρης Κουκουνίτσας: Γεννήθηκε με εγκεφαλοπάθεια και κατάφερε να γίνει γυμναστής (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Ογκολόγος Μαλένας: 100% δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια