Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Φωτιά σε μπιραρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώθηκε η μπιραρία, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

(εικόνα αρχείου)

Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε χώρο εστίασης στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε μπιραρία επί της οδού Βρυούλων.

Δεν χρειάστηκε απεγκλωβισμός κανενός καθώς οι θαμώνες είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο πριν την άφιξη των δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.