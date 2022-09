Υγεία - Περιβάλλον

Πνευμονία στην Αργεντινή: Η λεγιονέλλα υπεύθυνη για τους θανάτους

Λύθηκε το μυστήριο που προκάλεσε «συναγερμό» στην ιατρική κοινότητα. Πώς προκαλείται η ασθένεια, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους.

Σε ένα βακτήριο λεγιονέλλας οφείλονται οι πνευμονίες που προκάλεσαν τέσσερις θανάτους σε λιγότερο από μία εβδομάδα στην Τουκουμάν (βορειοδυτική Αργεντινή) και εξήψαν το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας, ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Κάρλα Βιτσότι.

Ο παράγοντας που προκάλεσε την εστία των αμφίπλευρων πνευμονιών "είναι η λεγιονέλλα", δήλωσε η υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στην Τουκουμάν και πρόσθεσε πως ο ακριβής τύπος της λεγιονέλλας εξετάζεται.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη Δευτέρα και έχουν καταγραφεί συνολικά έντεκα περιπτώσεις, που εστιάζονται στην ιδιωτική κλινική Σαν Μιγκέλ του Τουκουμάν.

Οι αρχές υγείας της περιφέρειας ανακοίνωσαν τον τέταρτο θάνατο από τη Δευτέρα, ενός άνδρα 48 ετών, που παρουσίαζε συννοσηρότητες.

Πριν από αυτόν, δύο μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής είχαν αποβιώσει, καθώς και μία γυναίκα 70 ετών, ασθενής στην ίδια κλινική όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Συνολικά, έντεκα άνθρωποι παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα, και επτά είναι ακόμη υπό θεραπεία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιφέρειας. Από τις δέκα αρχικές περιπτώσεις, οκτώ ήταν μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής αυτής.

Οι εξετάσεις απέκλεισαν τις αιτίες Covid, γρίπης, ινφλουέντζα Α και Β και hantavirus (που μεταδίδεται από τα τρωκτικά) για τις πνευμονίες αυτές, προκαλώντας διερωτήσεις και δείγματα στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Μαλιμπράν του Μπουένος Άιρες, εθνικό ινστιτούτο αναφοράς στον τομέα των μεταδοτικών ασθενειών, από το οποίο το υπουργείο έδωσε τα πρώτα αποτελέσματα.

"Το όνομα του βακτηρίου τυποποιείται αυτή τη στιγμή, όμως είναι πιθανό να πρόκειται για (Legionella) pneumophila", διευκρίνισε η Βιτσίτι.

"Δεν υπήρξε ποτέ θέμα ενός 'άγνωστου ιού' αλλά μάλλον ότι είχαμε μια αμφίπλευρη πνευμονία άγνωστης προέλευσης", υπογράμμισε.

Ο περιφερειακός υπουργός Υγείας Λουίς Μεδίνα Ρουΐς είχε αναφερθεί την Τετάρτη στην υπόθεση ενός μολυσματικού παράγοντα, αλλά είχε διευκρινίσει πως δεν αποκλείονταν "τοξικοί ή περιβαλλοντικοί λόγοι". Είχε ανακοινώσει ότι διεξάγονταν αναλύσεις στο νερό και στο σύστημα κλιματισμού της κλινικής.

Η νόσος των λεγεωναρίων είναι μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων βακτηριολογικής προέλευσης, η μόλυνση από την οποία μπορεί να προκληθεί διά της αναπνευστικής οδού από την εισπνοή μολυσμένου νερού μέσω αερολυμάτων.

